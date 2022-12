La UE amenaza con cortar la financiación a los palestinos por la incitación en los libros de texto

Itongadol.- El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución que «condena enérgicamente» a la Autoridad Palestina por incitar a la violencia y al antisemitismo en sus libros de texto escolares.

La resolución, adoptada el 14 de diciembre, subraya que la Unión Europea financia actualmente este material, y tendría que suspender la financiación en caso de uso indebido.

La resolución fue apoyada por una amplia mayoría de legisladores, y formaba parte de una moción relativa a las «perspectivas de la solución de los dos Estados».

Los puntos 28 y 29 abordan el plan de estudios palestino, declarando que la enseñanza financiada por la UE debe ajustarse a «las normas de la UNESCO sobre paz, tolerancia, coexistencia y no violencia». La UE también afirma que «condena enérgicamente la incitación al odio, la violencia y el antisemitismo que siguen apareciendo en los planes de estudios de la Autoridad Palestina».

Muchos eurodiputados insistieron en que, de persistir este tipo de malversación de fondos, la financiación de la UE se suspendería indefinidamente.

La eurodiputada Miriam Lexman, figura central del Partido Popular Europeo (PPE) eslovaco, describió los libros de texto palestinos como «un impedimento clave para la resolución del conflicto».

El eurodiputado holandés Bert-Jan Ruissen, miembro del Partido Político Reformado, que forma parte de los Conservadores y Reformistas Europeos, dijo: «¿Es mucho pedir adjuntar una estipulación a las subvenciones a la Autoridad Palestina?

¿Por la que se garantice que nuestro dinero no irá a organizaciones terroristas ni se utilizará para libros de texto que glorifiquen la violencia?».

La Comisaria de Igualdad de la UE, Helena Dalli, declaró que era «esencial» introducir cambios significativos en los planes de estudio.

En respuesta a la decisión, la AP dijo en un comunicado que «el Estado de Palestina lamenta profundamente y está preocupado por los esfuerzos de ciertos sectores del Parlamento Europeo para inyectar falsas afirmaciones y ataques contra los niños palestinos, las instituciones y la UNRWA».

Por su parte, Hamás, que controla la Franja de Gaza, también emitió una declaración en inglés, condenando «falacias y posiciones» y acusando a la UE de «un sesgo atroz hacia Israel».

Cabe señalar que los mismos libros de texto son utilizados también por la UNRWA, que recibe apoyo financiero estadounidense.

Oliver Varhelyi, Comisario de la UE que supervisa el asunto, declaró que se va a realizar una segunda revisión de los libros de texto y que se tomarán las medidas oportunas si la situación no cambia.

Desde hace tres años, la UE ha votado a favor de una cláusula en su presupuesto anual, según la cual la AP debe ser «estrechamente vigilada» debido a su incapacidad para actuar eficazmente contra la incitación al odio.

Marcus Sheff, director general de la organización proisraelí Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE), declaró: «Hamás y la Autoridad Palestina van a la par en la enseñanza del antisemitismo y la incitación a la violencia en las escuelas palestinas».

La ONG, con sede en Israel, supervisa los planes de estudios de todo el mundo para garantizar que cumplen las normas de la UNESCO.