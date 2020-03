La OMS hizo un llamado a combatir el coronavirus

Itongadol.- La marcha mundial del coronavirus provocó un enérgico llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para que los gobiernos apliquen medidas para frenar la epidemia, ya que agotó el color de los festivales de primavera de la India, cerró la Iglesia de la Natividad de Belén y bloqueó a italianos de visitar a parientes ancianos que se encuentran en hogares.

A medida que China, después de arduas semanas, parece estar ganando su batalla épica y costosa contra el coronavirus, la lucha se acelera en las áreas recientemente afectadas del mundo, desencadenando interrupciones que impactaron profundamente a miles de millones de personas.

La agencia de salud de la ONU instó a todos los países a «rechazar este virus». Un llamado a la acción reforzado por oleadas dramáticas en nuevos casos. El virus ha infectado a 98.000 personas y ha matado a más de 3.300.

«Este no es un simulacro. Este no es el momento de rendirse. Este no es un momento de excusas. Este es un momento para sacar todas las medidas», dijo el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde Ginebra.

«Los países han estado planeando escenarios como este durante décadas. Ahora es el momento de actuar sobre esos planes», apuntó.

A medida que los fabricantes chinos reabrieron gradualmente sus fábricas, las barreras antivirus aumentaron en otros lugares.

En Italia, el epicentro del brote de Europa, los trabajadores con guantes de látex colocan avisos de cerrado en las puertas de las escuelas, haciendo cumplir un cierre de 10 días del sistema educativo. Los fanáticos de los deportes de Italia también están excluidos de los estadios hasta el 3 de abril.

Un decreto del gobierno instó a los famosos ciudadanos demostrativos del país a mantenerse al menos 1 metro separados, restringió las visitas a hogares de ancianos e instó a los ancianos a no salir a menos que sea absolutamente necesario.

Esa directiva parecía ser ampliamente ignorada, ya que el cierre de escuelas dejó a muchos niños italianos al cuidado de sus abuelos.

Los parques en Roma se llenaron de jóvenes y viejos, reduciendo los intentos de proteger a los italianos mayores del virus que ha demostrado ser más riesgoso por la edad. Italia tiene la segunda población más antigua del mundo después de Japón.

«¡Es una paradoja absoluta!» dijo Mauro Benedetti, un jubilado de 73 años llamado a cuidar a su nieto. «Nos dicen que nos quedemos en casa. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos y nietos al mismo tiempo? Los abuelos ahora están en riesgo» dijo.

El número de muertos de Italia subió el jueves a 148, y sus casos confirmados a 3.858, tercero detrás de Corea del Sur y China, donde el virus se detectó por primera vez en diciembre.

Irán, que ha registrado 107 muertes por COVID-19, también cerró escuelas y universidades e introdujo puntos de control para limitar los viajes entre las principales ciudades.

Se instó a los iraníes a reducir su uso de papel moneda. La televisión estatal iraní también informó que Hossein Sheikholeslam, un diplomático de 68 años que fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, había muerto por el virus.

Funcionarios palestinos cerraron la historia de la Iglesia de la Natividad en Belén indefinidamente, semanas antes de las vacaciones de Pascua.

A medida que el impacto se profundizó a nivel mundial, China está liberando a más y más pacientes de los hospitales dedicados a virus que construyó rápidamente en el pico de su crisis.

Ha liberado a 53.726 personas que fueron declaradas curadas, mientras que unos 6.000 pacientes con virus aún están hospitalizados en estado grave.