LA NUEVA VISIÓN DE UNA CONGREGACIÓN REVIVIDA TIENE RAÍCES ANTIGUAS

Itongadol.- Erigida en paralelo con la emancipación judía alemana a finales del siglo XIX, la Sinagoga Neue de Berlín encarna, incluso en la poderosa visibilidad de su edificio, la promesa de la plena inclusión judía. Encabezando el nuevo movimiento liberal del judaísmo, fue el primero en Alemania en utilizar el idioma alemán en sus libros de oraciones e innovó al unir las voces de hombres y mujeres en la oración. Hoy en día, los libros de oraciones en hebreo, alemán, inglés y francés están disponibles en el santuario principal de la sinagoga. También es el primero en la ciudad en desagregarse por género. Este enfoque en el pluralismo y la igualdad se hace eco del pasado de la sinagoga. Desde su construcción en 1866, la Sinagoga Neue siempre ha elegido —en sus palabras, sus textos y su sorprendente forma arquitectónica— la inclusión sobre la división.

La descripción de la historia del edificio en el sitio web de la Sinagoga Neue comienza: “Judíos. Berlineses. Los ciudadanos.» Una maravilla arquitectónica construida para invocar a la Alhambra, llegó a significar el arraigo social de los judíos en Berlín al marcar indeleblemente el paisaje urbano con sus llamativas cúpulas de azul y oro. “Eligieron esta arquitectura morisca para decir, ‘pertenecemos’, que Alemania hoy [a fines del siglo XIX] es como la edad de oro de judíos, musulmanes y cristianos que viven juntos en España”, explicó el rabino Gesa Ederberg, el primero rabino en Berlín desde la Segunda Guerra Mundial. (Regina Jones, una berlinesa y la primera rabina ordenada en Alemania, fue asesinada en Auschwitz). Ederberg ha dirigido la congregación revitalizada de la sinagoga desde 1998.

Hoy en día, la Sinagoga Neue tiene quizás la membresía más diversa de Berlín: judíos LGBTQI, familias mixtas y una gran cantidad de conversos, incluido su rabino. Si bien algunos han criticado a Ederberg y su rebaño por estar demasiado fuera de la corriente principal, los feligreses actuales han abrazado el legado de la Sinagoga Neue como un lugar acogedor.

La Sinagoga Neue en su primera encarnación buscó no solo la inclusión en la corriente principal, a través del idioma alemán y su ubicación en el centro de la ciudad, sino también nuevas formas de inclusión judía desde adentro, forjando un camino intermedio construido sobre el compromiso entre las ramas de la ortodoxia. y reforma. Los miembros de la comunidad bromearon, mientras se encontraba en la esquina de Artillery Street (Artilleriestrasse, hoy Tucholskystrasse), que ofrecía «artillería ligera» en lugar de la «artillería pesada» de la institución ortodoxa ubicada a la vuelta de la esquina. La música del director Louis Lewandowski , quien creó el llamado «rito alemán», una mezcla innovadora de melodías religiosas y seculares, llenó el aire.

Sin embargo, la frágil y efímera promesa de la inclusión judía en la capital alemana fue destrozada por el ascenso del nazismo. La sinagoga fue incendiada en 1938, como tantas otras, durante la Kristallnacht (aunque salvada de la destrucción total por el oficial de policía Wilhelm Krützfeld, quien ordenó apagar los incendios) y luego utilizada como almacén y prisión bajo el dominio nazi. El régimen de las SS también pintó de gris las cúpulas de la Sinagoga Neue para camuflarlas de las fuerzas aliadas. Durante el Holocausto, Scheunenviertel, el barrio central de Berlín donde se encuentra la sinagoga, fue vaciado de judíos. En un monumento cercano, rodeado por las antiguas casas de judíos asesinados, un poema de Nelly Sachs está grabado en el suelo. Comienza con las palabras » O die Wohnungen des Todes (Oh, las casas de la muerte)».

La sinagoga Neue fue destruida en gran parte por los bombardeos aliados en 1943; solo el vestíbulo de entrada y la fachada exterior permanecieron intactos al final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, los pocos judíos alemanes sobrevivientes en Berlín Oriental, entonces parte de la República Democrática Alemana, comenzaron a congregarse en el edificio de al lado, ya que la sinagoga estaba demasiado dañada para usarla. Como la mayoría de los edificios en Alemania Oriental, el edificio fue confiscado, en 1972, por la RDA.

Como un caparazón de lo que era antes, hueco y sin cúpula, un edificio ahora gris sin complicaciones contra cielos a menudo grises, la Sinagoga Neue se transfirió a una fundación creada para la comunidad judía de Berlín en 1988, en vísperas de la reunificación alemana, para completar su restauración. . Este proceso incluyó la preservación de sus restos arquitectónicos —su fachada y entrada— y la reconstrucción de sus cúpulas.

Como un fénix que se levanta de las cenizas, otra congregación comenzó a tomar forma bajo las cúpulas azules y doradas de la nueva Sinagoga Neue. Primera reunión en Fasanenstrasse en 1995, en un aula de un centro comunitario, en 1998 esta congregación de Masorti se mudó al edificio renovado, un edificio que también ha llegado a albergar la Comunidad Judía de Berlín y el Centrum Judaicum (una fundación que supervisa tanto un museo archivos históricos dentro de la Sinagoga Neue).

La comunidad de la Sinagoga Neue, en su presente como en su pasado, encarna una lucha por encontrar la pertenencia y el equilibrio como judíos en el judaísmo, en Berlín y en Alemania. Siempre ha sido un lugar en el que los judíos berlineses se enfrentaron a cuestiones internas y externas sobre la inclusión. Hoy, invita a la inclusión en muchas formas: su membresía está abierta a todos los géneros y orientaciones sexuales, así como a aquellos que se convierten o regresan al judaísmo, con feligreses provenientes de todo el mundo. En palabras de Ederberg: “Somos igualitarios-tradicionales en términos de estilos de servicio, participativos, orientados a la familia y LBGTQI-heterosexuales inclusivos. La línea de base surgió de la necesidad de un espacio participativo e igualitario «.

Este enfoque igualitario ha llegado a definir la congregación actual. En un momento poderosamente simbólico al principio del liderazgo de Ederberg, los feligreses derribaron el panel de celosía erigido para dividir a hombres de mujeres durante la reconstrucción del santuario de la sinagoga.

Sarah Majetschak, quien creció en la comunidad de la Sinagoga Neue, reflexionó: “Cuando era niña, disfruté mucho que nos pidieran leer la Torá. Creo que es muy importante tenerlo en Berlín porque es la única sinagoga donde había una rabino. No todos se sienten cómodos con eso, puede que no sea del agrado de todos. Pero pensé que era genial que tuviéramos esta perspectiva «.

Esta sinagoga nunca fue «del agrado de todos». Siempre se ha caracterizado por la controversia, incluso en sus primeros años, ya que se esforzó —quizá porque se esforzó— por ser un lugar igualitario para todos. Aunque se construyó en 1866 con espacio para 3,000, solo 200 asientos se llenaron en Shabat. Su forma híbrida —en el lenguaje, en la música y en su posición entre la ortodoxia y la reforma— ha resultado incómoda para algunos. El nombramiento de Ederberg en 1998 se opuso abiertamente por el mayor rabino ortodoxo de Berlín, Itzjak Ehrenberg, algunos dicen que debido a su género y otros porque se convirtió al judaísmo.

Los feligreses actuales y pasados ​​han enfatizado que la Sinagoga Neue es desproporcionadamente popular tanto entre las mujeres que buscan un espacio igualitario como entre los conversos (con estimaciones de que la mitad o más de la mitad de la congregación se ha convertido al judaísmo). Criada en una familia judía secular, Andrea Mihail, miembro de la congregación durante los últimos 14 años y actual miembro de la junta de la sinagoga, comenzó su propia práctica religiosa en esta comunidad. “Me gusta que sea inclusivo e igualitario. Simplemente no encontré un lugar que me gustara como mujer en ningún otro lugar de Berlín ”, explicó. “Esta es una comunidad en la que el aprendizaje y el desarrollo son importantes y me animó a crecer y explorar la religión. No es un secreto que muchos de nuestros feligreses son conversos. Muchos tienen ascendencia judía o provienen de familias mixtas,

Ederberg se hace eco de este sentimiento, explicando que el amplio espectro de feligreses, incluido un gran número de conversos, se relaciona tanto con su liderazgo, como una figura simbólica clave que demuestra las posibilidades igualitarias dentro de la vida judía de Berlín, como con el tono general de aceptación dentro de la comunidad. “Muchas personas que participan activamente en la sinagoga comparten esta historia de redescubrir su judaísmo o convertirse en judíos, y el liderazgo se une a mí para hacer todo lo posible para que cualquiera que entre por la puerta se sienta bienvenido”.

Sobre la elección de incluir la Sinagoga Neue entre las docenas de objetos seleccionados por el Instituto Leo Baeck para representar la vida judía en Europa Central, el director ejecutivo del instituto, William H. Weitzer, explicó: “Los judíos de la década de 1860 realmente se estaban beneficiando de una era del liberalismo que estaba en auge en Prusia, del que Berlín formaba parte. ¿Y que hicieron ellos? Construyeron esta sinagoga grande, audaz y arquitectónicamente distinta. ¿Qué dice? Cuenta una historia de orgullo, prosperidad y confianza. «Estamos aquí, no necesitamos escondernos, somos parte del paisaje urbano pero también somos distintos». … Así que el hecho es que la Sinagoga Neue todavía se encuentra allí, y es del siglo XIX, pero también nos habla hoy «.

Hace más de 150 años, en una época de renacimiento sociocultural, de posibilidad y reinvención para los judíos en Alemania, las cúpulas de la sinagoga ocuparon el lugar que les correspondía entre las otras cúpulas cristianas que atravesaban los cielos de Berlín. Y debajo de esas cúpulas reconstruidas, en otra época de renacimiento sociocultural, de posibilidad y reinvención para los judíos en Alemania, ya sea por casualidad o por kismet, por esperanza o redención, ha tomado forma nuevamente una comunidad judía inclusiva. No es lo mismo, aunque las heridas y angustias contemporáneas son visibles en forma de barreras metálicas y guardias armados afuera, pero es el hogar, nuevamente, de la vida judía en Berlín.