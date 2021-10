Jefa de derechos de la ONU critica la decisión de Israel de prohibir los grupos palestinos

Itongadol.- La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo el martes que la inclusión de seis organizaciones de derechos palestinos en la lista negra de Israel por sus presuntos vínculos con el grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) fue un ataque a los defensores de los derechos humanos, a las libertades de asociación, opinión y expresión. y sobre el derecho a la participación pública.

Ella pidió que la medida sea revocada de inmediato.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que la legislación antiterrorista no debe aplicarse a actividades legítimas de derechos humanos y ayuda humanitaria.

“Las organizaciones enfrentan consecuencias de gran alcance como resultado de esta decisión arbitraria, al igual que las personas que las financian y trabajan con ellas”, dijo Bachelet.

«El trabajo crucial que realizan para miles de palestinos corre el riesgo de ser detenido o severamente restringido», agregó.

El viernes por la tarde, el ministro de Defensa, Benny Gantz, anunció que los seis grupos de la sociedad civil palestina, incluidos los muy destacados con un importante respaldo y supervisión de la Unión Europea y otros organismos internacionales, estaban siendo designados como organizaciones terroristas, afirmando que trabajaban en nombre del PFLP.

La lista estaba formada por: Unión de Comités de Mujeres Palestinas; ADDAMEER – Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros; Centro Bisan de Investigación y Desarrollo; Organización al-Haq; Defensa de los Niños Internacional – Palestina; y la Unión de Comités de Trabajo Agrario.

Bachelet dijo que la decisión tendría «un efecto escalofriante» en los defensores de los derechos humanos.

“Reclamar derechos ante la ONU u otro organismo internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres en el territorio palestino ocupado no es terrorismo y brindar asistencia legal a los palestinos detenidos no es terrorismo”, dijo Bachelet.

Israel en general ha sido desdeñoso con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha apuntado obsesivamente a Israel para las investigaciones, mientras que generalmente ignora los abusos generalizados en otros países.

El mes pasado, por primera vez en la historia, el organismo votó para crear una investigación internacional abierta sobre el trato de Israel a los palestinos.

Bachelet, en su declaración del martes, agregó que no se ha presentado evidencia para sustentar las acusaciones contra los seis grupos, ni se ha llevado a cabo ningún proceso público para establecer las acusaciones.

El Ministerio de Defensa aún tiene que proporcionar evidencia concreta para demostrar una conexión directa entre esas organizaciones y el FPLP en su anuncio el viernes.

La medida provocó una reacción rápida y feroz, con palestinos, organizaciones internacionales y políticos estadounidenses de izquierda criticando la medida.