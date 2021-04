Israel y Rusia acuerdan cooperar en materia de seguridad interior

Itongadol/Agencia AJN.- Israel y Rusia firmaron el miércoles un memorandum de entendimiento para cooperar en materia de seguridad interior.

El acuerdo abarca la cooperación en la lucha contra la delincuencia violenta y financiera, el terrorismo y su financiación, el tráfico de armas y otros ámbitos, según el ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana.

«Se trata de un importante logro diplomático que permitirá aumentar la seguridad personal de los ciudadanos tanto de Israel como de Rusia, y reforzará los lazos entre los países», dijo Ohana en un comunicado.

Ohana dijo que la firma se produjo tras «años de esfuerzos».

También agradeció a su homólogo ruso, Vladimir Kolokoltsev, quien fue sancionado por Estados Unidos en 2018 como parte de las medidas contra oligarcas y altos funcionarios del gobierno por la «actividad maligna de Rusia en todo el mundo».

Kolokoltsev fue designado en virtud de una orden ejecutiva relativa a la participación militar de Rusia en Ucrania.

On April 7️⃣, Deputy Minister of Foreign Affairs of 🇷🇺 #Russia M.Bogdanov met with a delegation of the 🇮🇱 INDC. 💬 Russian assessments and considerations in connection with the current situation in the #MiddleEast with an emphasis on #MEPP and Syria were discussed. pic.twitter.com/k8EtDBeQGJ

— Russia 🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) April 7, 2021