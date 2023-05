Israel y el Reino Unido, dos países sin constituciones escritas y lecciones compartidas

Itongadol.- Ante las controvertidas reformas judiciales propuestas en Israel, resurgió el viejo debate sobre la ausencia de una constitución escrita en el Estado judío, una decisión tomada durante los tumultuosos tiempos que siguieron a su creación en 1948.

Cuando se fundó Israel en 1948, su Declaración de Independencia ordenaba redactar una constitución en un plazo de cinco meses. Pero los encargados de redactarla fueron incapaces de llegar a un consenso, e Israel lleva 75 años sin una constitución escrita.

En su lugar, Israel cuenta con una serie de Leyes Fundamentales, leyes cuasi constitucionales que en un principio debían servir de base para la futura constitución.

El estatus de las Leyes Fundamentales y los requisitos para aprobar otras nuevas fueron algunos de los temas de las reformas judiciales propuestas. Algunos críticos de las reformas afirman que la naturaleza democrática de Israel estaría mejor protegida si el país tuviera una constitución escrita y no sólo las Leyes Fundamentales.

Gran parte de los enfrentamientos actuales en Israel se remontan a la década de 1990, cuando el presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak, propuso la idea de que las Leyes Fundamentales debían tratarse como si tuvieran autoridad constitucional. Barak facultó al Tribunal Supremo para anular la legislación que contradijera una Ley Fundamental, ampliando las protecciones constitucionales incluso sin una constitución escrita formal.

En la actualidad, la Knesset, el Parlamento israelí, está tomando medidas para limitar y anular el poder de revisión judicial del Tribunal Supremo, lo que, según los críticos, dejará a Israel expuesto a posibles abusos de poder antidemocráticos, a menos que el país adopte una constitución formal escrita.

¿Por qué Israel no tiene Constitución y qué puede aprender del Reino Unido?

Israel es uno de los cinco países que carecen de constitución escrita, junto con Arabia Saudita, Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido.

El profesor Eugene Kontorovich, catedrático de Derecho de la Universidad George Mason y académico del Kohelet Policy Forum, el grupo de reflexión israelí que está detrás de las reformas judiciales propuestas, expresó que el Reino Unido e Israel tienen razones muy diferentes para carecer de una constitución.

«El Reino Unido nunca tuvo una constitución escrita porque nunca la necesitó. Israel nunca tuvo una constitución escrita porque nunca pudo permitírsela», aseguró Kontorovich a The Media Line.

En medio de la guerra, la inmigración masiva y la austeridad que siguieron a la fundación de Israel, el país no pudo dedicar tiempo a redactar una constitución y no estaba dispuesto a arriesgarse a desgarrar a la opinión pública.

Una de las razones por las que el Reino Unido carece de una constitución escrita es simplemente la edad del país, explicó Kontorovich. El Parlamento inglés data del siglo XIII.

Aunque el Reino Unido carece de una constitución escrita codificada, tiene una colección de documentos escritos y acuerdos no escritos que establecen los principios del país.

El jurista israelí retirado Philip Marcus, que nació y se educó en el Reino Unido, señaló que la constitución no escrita de Inglaterra incluye no sólo leyes escritas, sino también «convenciones», acuerdos no escritos en torno a «las cosas que se hacen y las que no se hacen».

Con respecto a las convenciones constitucionales británicas, Marcus agregó que «es bastante difícil de definir con palabras, pero el principio subyacente es que todos estamos juntos en esto y todos trabajamos en beneficio de todos».

El jurista atribuyó a las convenciones que definen el comportamiento político adecuado la capacidad del país para soportar diversos desacuerdos internos a lo largo de los años en torno a los derechos de los trabajadores y las mujeres.

Kontorovich, por su parte, mencionó que una constitución representa un consenso social y que ese tipo de consenso sencillamente no existe en Israel.

«Tener una constitución por tener una constitución no mejora necesariamente las cosas», añadió el profesor de la Universidad George Mason

Kontorovich y Marcus coincidieron en que Israel puede seguir adelante sin problemas sin una constitución.

«Israel puede ser fuerte, poderoso y rico sin ella», concluyó Kontorovich, al mismo tiempo que advirtió que, para que a Israel le fuera mejor con una constitución dependería de lo que ésta dijera y de cómo se adoptara.

Para Marcus, una constitución tiene el potencial de ayudar al Estado judío a hacer frente a sus diversas crisis, pero esta posibilidad no es suficiente para justificar el difícil proceso de redactar y aprobar una.

En lugar de redactar una constitución, «quizá sea mejor limitarse a hacer ajustes, que es básicamente de lo que tratan las reformas judiciales», destacó Marcus.

El líder de la oposición y ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, es una de las principales voces que piden que Israel establezca una constitución escrita. En un ensayo que publicó en su página de Facebook, Lapid afirmó que la crisis en torno a las reformas judiciales debería conducir a la creación de una sociedad israelí mejor, más completa y menos odiosa. «En otras palabras, debemos escribir una constitución. Una constitución es lo único que nos dará un ethos, claramente, que todos tengamos en común», expresó Lapid.

David Newman, profesor del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Ben-Gurión del Néguev, se mostró partidario de que Israel tenga una Constitución, pero cree que es poco probable que ocurra, dado lo polarizada que está la sociedad israelí.

«Tiene que haber acuerdo sobre cuestiones polémicas israelíes como la religión en el Estado, los derechos de los palestinos y los derechos de todos sus ciudadanos» para poder redactar una Constitución, aseguró Newman, quien remarcó que incluso redactar una constitución no sería la forma perfecta de consagrar un determinado conjunto de elementos de gobierno israelí, ya que una constitución puede modificarse con una mayoría suficientemente amplia.