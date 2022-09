Israel no reconocerá referéndums sobre territorio ucraniano ocupado por Rusia

Itongadol.- Israel reconoce la soberanía de Ucrania sobre todo su territorio y no reconocerá los resultados de los referendos celebrados en las zonas del este del país ocupadas por las fuerzas rusas, dijo el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

«Israel reconoce la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y no reconocerá los resultados de los referendos celebrados en sus territorios orientales», dice el comunicado.

El comunicado constituye una muestra de apoyo sin precedentes a Ucrania por parte de Jerusalén, que ha optado hasta ahora por mantenerse neutral respecto al conflicto en el este de Europa, debido en gran parte a sus vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin y a la delicada coordinación de seguridad con Moscú en Siria.

La semana pasada, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró «conmocionado» por el hecho de que Israel no haya entregado a Kiev sistemas antimisiles para ayudar a contrarrestar los ataques rusos.

«Podemos ver la influencia rusa en Israel, que no nos ha proporcionado ningún arma. Nada en absoluto», dijo Zelensky en una entrevista con periodistas franceses.

«Entiendo que necesitan defender su país, pero recibí información de nuestra inteligencia diciendo que Israel está exportando sus sistemas de defensa a otros países.

No entiendo por qué no pueden ayudarnos con la defensa aérea. He hablado con los dos primeros ministros israelíes [Naftali Bennett y Yair Lapid] pidiéndoles que nos proporcionen herramientas. Me sorprende que puedan vender sus sistemas pero no puedan darnos ninguno. ¿Cómo puede ser eso? Saben que estamos en guerra y que Ucrania tiene una gran población judía, y que Israel tiene una gran población ucraniana. No sé qué pasó con Israel. Sinceramente, estoy en estado de shock, porque no entiendo por qué no pudieron darnos defensas aéreas».

Mientras tanto, Israel se dispone a atender a 20 soldados ucranianos gravemente heridos en el conflicto con las fuerzas rusas, según el enviado de Jerusalén a Ucrania, Michael Brodsky.

Dos de los soldados heridos ya han llegado a Israel y están recibiendo tratamiento en el Centro Médico Sheba, donde serán rehabilitados y se les colocarán prótesis.

Mientras tanto, los medios de comunicación rusos han hecho públicos los resultados provisionales de los referendos celebrados en las regiones ucranianas ocupadas de Jersón y Zaporizhzhia y en las repúblicas separatistas prorrusas de Luhansk y Donetsk, indicando que la friolera del 96% de los votantes ha optado por unirse a la Federación Rusa.

Las potencias occidentales han rechazado la votación como una farsa y han dicho que no reconocerán los resultados.

Se espera que el parlamento ruso, la Duma, siga adelante con la anexión de los territorios durante esta semana. Se espera que Putin anuncie la medida durante un discurso que pronunciará en el Parlamento el viernes.

Valentina Matviyenko, presidenta de la cámara alta del parlamento ruso, dijo que la legislatura podría aprobar la anexión el 4 de octubre. Putin también dijo el martes que los referendos se hicieron para evitar la persecución de los rusos étnicos en Ucrania por parte de Kiev.

«Salvar a la población de las regiones donde se celebraron los referendos es nuestra máxima prioridad», dijo Putin.

Según los medios de comunicación rusos, el apoyo a la anexión rusa en Kherson alcanzó el 96,97% tras el recuento del 14% de los votos. Zaporizhzhia se situó en el 98,18% de apoyo tras el recuento del 18% de los votos, Donetsk se situó en el 98% de apoyo tras el recuento del 14% de los votos y Luhansk se situó en el 98% de apoyo tras el recuento del 13% de los votos.

Rusia se anexionó la península de Crimea de Ucrania en 2014 después de que el 97% de la población de la región votara a favor de unirse a la Federación Rusa en un referéndum cuyos resultados no son reconocidos por Occidente.