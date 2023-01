Israel condena la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la visita al Monte del Templo de Ben-Gvir

Itongadol.- Israel condenó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Estados Unidos por la visita del legislador israelí de extrema derecha Itamar Ben-Gvir al Monte del Templo.

En una rueda de prensa, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, se mostró «verdaderamente consternado» por la convocatoria de la reunión.

«No hay absolutamente ninguna razón para que se celebre esta sesión de emergencia», dijo. «Es absurdo que se celebre sin motivo alguno. ¿Por qué celebramos una sesión de emergencia por algo tan simple como que un judío camine hacia el lugar más sagrado del judaísmo?».

Erdan señaló además los principales eventos que están ocurriendo en otras partes del mundo, como la guerra de Ucrania y las protestas en Irán, a los que sugirió que el consejo no estaba respondiendo ni celebrando sesiones de emergencia, alegando que había un doble rasero cuando se trata de Israel. También enfatizó que la visita de 13 minutos de Ben-Gvir no fue violenta y estuvo dentro del statu quo y su derecho como judío.

«Israel no ha dañado el statu quo y no tiene planes de hacerlo», dijo. «El único lado que está cambiando el statu quo es la Autoridad Palestina. ¿Por qué? Porque al convertir el sitio en un campo de batalla… la Autoridad Palestina está dejando en claro que no solo la oración judía es intolerable en el Monte del Templo, sino que también lo es cualquier judío». presencia».

«Esto es puro antisemitismo», agregó.

Al comienzo de la sesión de emergencia, Emiratos Árabes Unidos condenó lo que llamó «una provocación grave que amenaza la Mezquita de Al Aqsa», diciendo que «desestabiliza aún más la frágil situación en los territorios palestinos ocupados» y «constituye un hecho grave que aleja a la región del ansiado camino de la paz».

Estados Unidos dijo que estaba «preocupado por cualquier acto unilateral que exacerbe las tensiones o socave la viabilidad de una solución de dos Estados» y llamó a ambas partes a «ejercer moderación y abstenerse de la retórica provocativa».

La visita de Ben-Gvir fue el primer ascenso al Monte del Templo por parte de un ministro del gobierno israelí en cinco años. Aunque el lugar sagrado, donde se encontraban dos templos judíos, fue visitado por legisladores en el pasado, sigue siendo un punto crítico para las escaladas.