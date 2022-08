Funcionarios israelíes aseguran que «no es demasiado tarde para evitar un acuerdo nuclear»

Itongadol.- A pesar de los informes que indican que Estados Unidos e Irán están cerca de renovar el acuerdo nuclear de 2015, los funcionarios israelíes creen que todavía hay formas de evitarlo.

Israel Hayom ha informado que desde principios de semana, Jerusalem no ha recibido ninguna actualización de Washington sobre las conversaciones, lo que ha provocado frustración en el escalafón diplomático y de seguridad.

«El ambiente no es positivo», dijo un funcionario. «Es cierto que en el pasado ya nos encontrábamos en una situación en la que parecía que las partes estaban cerca de firmar un acuerdo, pero la sensación es que esta vez es diferente y que va a ocurrir. No obstante, todavía no hay nada definitivo».

También se refirió a la cancelación de la reunión del Asesor de Seguridad Nacional, Dr. Eyal Hulata, con el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, diciendo que se debió a una razón técnica.

«Blinken quería reunirse con Hulata, pero se quedó fuera de Washington durante tres días, así que no sirvió de nada», dijo el funcionario. Sin embargo, Hulata sí se reunió con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Según un comunicado de prensa de la Casa Blanca, ambos hablaron, entre otras cosas, de «una amplia gama de cuestiones globales y de interés mutuo» y de «avanzar en la integración regional y la normalización con el mundo árabe».

Sullivan subrayó el «firme compromiso de Biden de preservar y reforzar la capacidad de Israel para disuadir a sus enemigos y defenderse por sí mismo contra cualquier amenaza o combinación de amenazas, incluidas las procedentes de Irán y de los apoderados respaldados por Irán» y de «garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear». El ministro de Defensa, Benny Gantz, tenía previsto realizar una visita similar a Estados Unidos esta semana con el objetivo de expresar la preocupación de Israel por el acuerdo nuclear. «Haremos todo lo que podamos para influir en el acuerdo», dijo Gantz a los medios de comunicación israelíes el domingo.

Mientras tanto, otro funcionario diplomático es más optimista y está convencido de que hay formas de evitar la renovación del acuerdo nuclear.

Dijo que los llamamientos de Israel al Senado, a la Cámara de Representantes y a la Casa Blanca, ayudarán a conseguirlo porque «el sistema político de EE.UU. está antes de las elecciones de mitad de mandato, que Israel puede aprovechar. El presidente Biden no se beneficia políticamente de este pacto».

Lo que también podría retrasar el proceso es la investigación abierta por el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre las actividades sospechosas de Irán que podrían formar parte de un programa nuclear militar. Teherán está muy preocupado por estas investigaciones y ha pedido al organismo que las cese.

El jefe del OIEA, Rafael Grossi, insiste en continuar las investigaciones y rechaza las presiones occidentales para que ceda ante Teherán, declarando a la CNN que las investigaciones no se verán afectadas por el acuerdo, ya que el organismo es independiente. El apoyo a Grossi en el ámbito internacional dificultará que Washington siga adelante con la renovación.

El funcionario dijo que Israel también podría hacer hincapié en los efectos adversos que el acuerdo tendría en las alianzas regionales. «Los cientos de miles de millones que recibirá Irán se destinarán al terrorismo regional, lo que perjudicará a Israel y a los aliados de Estados Unidos en el Golfo y a sus fuerzas en Oriente Medio. Tenemos que movilizar a los aliados regionales para hacer hincapié en esto. Ejercer la presión adecuada puede dar resultados».