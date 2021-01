Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el juicio político a Donald Trump por los disturbios en el Capitolio

Itongadol/Agencia AJN.- En una votación histórica, la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor de un juicio político al presidente Donald Trump tras el violento asedio al Capitolio de Washington de la semana pasada por sus partidarios.

Después de horas de intenso debate, los legisladores aprobaron una sola acusación: incitación a la insurrección.

La votación convirtió a Trump en el primer presidente estadounidense en ser sometido a un “impeachment” dos veces durante su mandato.

La oficina del líder republicano del Senado Mitch McConnell confirmó el miércoles que no volvería a convocar al Senado para un juicio hasta el 19 de enero, la víspera del traspaso de mando a Joe Biden, lo que significa que Trump pueda cumplir su mandato.

Sin embargo, una condena en el Senado podría llevar a una decisión de prohibir a Trump de postularse de nuevo en 2024, un alivio para los republicanos que han temido incurrir en su ira.

El propio McConnell no descartó votar para condenar a Trump. “Aunque la prensa ha estado llena de especulaciones, no he tomado una decisión final sobre cómo votaré y tengo la intención de escuchar los argumentos legales cuando se presenten en el Senado”, dijo en una nota a los colegas republicanos.

El proceso de juicio político llega una semana después de que una violenta manifestación pro-Trump ingresara en el Capitolio, enviando a los legisladores a esconderse y revelando la fragilidad de la historia de la nación de transferencias pacíficas de poder. Cinco personas murieron en los disturbios de esa tarde en Washington.

La revuelta ha forzado un ajuste de cuentas entre algunos republicanos, que se han mantenido al lado de Trump durante toda su presidencia y le han permitido en gran medida difundir falsos ataques contra la integridad de las elecciones de 2020. Trump no ha asumido ninguna responsabilidad por el disturbio, sugiriendo que fue una excusa para expulsarlo.

Los legisladores demócratas abrieron el histórico esfuerzo de impugnación en la Cámara diciendo que cada momento que Trump está en la Casa Blanca mantiene a la nación en peligro.

El representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, dijo que el debate estaba teniendo lugar en una “escena del crimen real y no estaríamos aquí si no fuera por el presidente de los Estados Unidos”.

McGovern dijo que eran Trump y sus aliados los que atizaban la ira de la turba violenta. Dijo que Trump le dijo a la multitud que marchara al Capitolio y “la señal era inconfundible”.

Mientras tanto, CNN informó que algunos miembros republicanos de la Cámara pueden haber votado en contra de la moción de destitución no porque se opongan, sino por miedo.

Washington estaba en estado de sitio cuando los legisladores abrieron su sesión, con soldados armados de la Guardia Nacional desplegados, las calles del centro prohibidas a los coches y los espacios públicos cercados.