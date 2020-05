España. Presidente de la FCJE: «Hubo que esperar casi 500 años para que la comunidad judía vuelva a España»

Iton Gadol/Agencia AJN.- El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Querub, aseguró que hubo que esperar casi 500 años para que una comunidad judía vuelva a instalarse en España tras la Inquisición española. En una entrevista exclusiva con la Agencia de Noticias AJN, el dirigente hizo un análisis de la actualidad de la comunidad judía española que en la actualidad cuenta con unas 45 mil personas.

Sobre el crecimiento de las discriminación en Europa, Querub dijo que siguen los acontecimientos «con profunda inquietud», pero aclaró que «afortunadamente en España antisemitismo no tenemos, no tenemos que lamentar ningún tipo de agresión física, ninguna muerte».

Esta charla se dio en medio de la pandemia del COVID-19, que dejo miles de muertos en España.

A continuación, los tramos más destacados de la entrevista:

-AJN: ¿Cómo describe a la comunidad judía de España?

-IQ: Hablo como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Es una comunidad pequeña y reciente, somos unos más o menos 45.000 entre todas las comunidades y asociaciones, y la Federación habla en nombre del judaísmo español.

-AJN.-¿Existen judíos que no están institucionalizados, o este número consideras a todos ellos?

-IQ: Yo creo que posiblemente hay judíos que no están registrados, efectivamente, quizás sobre todo en el área de Cataluña, de Barcelona y de la Costa del Sol en Marbella. Hay muchas familias británicas, alemanas, israelíes que no forman parte de las comunidades y asociaciones. Es difícil cuantificarlos.

-AJN: ¿Cuánto influyó el golpe que tuvo el judaísmo en España para reactivar lo que tiene que ver la vida institucional?

-IQ: A qué hace referencia cuando usted habla del golpe.

-AJN: A la Inquisición, me refiero a la historia de los judíos en España, La pregunta es cuánto costó retomar la vida judía en los últimos años.

-IQ: Creo que costó 500 años el que vuelva a ver una comunidad, casi 500 años para que vuelva a haber una comunidad judía en la Península Ibérica, particularmente aquí, en España. Los judíos empezaron a irse en el siglo XIV, a partir de 1391, y en 1492 los Reyes Católicos firmaron el edicto de expulsión, según los historiadores. Aunque no hay una prueba científica de los números, pero más o menos hay un consenso entre decir que la mitad se quedó y se convirtió y la otra mitad salió de España. Ahí tienen los dos ejemplos más relevantes, eran los dos líderes de la comunidad judía en aquella época, en el siglo XV, como Isaac Abravanel y Abraham Señor. Isaac Abravanel dijo que no a los Reyes Católicos y salió de España hacia Portugal, y Abraham Señor, que era el jefe rabínico de las comunidades, aceptó convertirse en el Monasterio de Guadalupe con los Reyes Católicos como testigos, y se convirtió al cristianismo con el nombre de Núñez Coronel. Y bueno hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX no tenemos constancia de judíos. Siempre hay algún judío que ha estado por aquí y del que se recoge la historia algo, pero los judíos oficialmente volvieron a estar a principios del siglo XX, finales del siglo XIX . Sobre todo coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, que es cuando se forma la comunidad judía de Sevilla, la de Barcelona y la de Madrid.

-AJN: En la actualidad, cómo funciona la kehila, me refiero a escuelas, clubes, la parte institucional.

-IQ: Desde luego no nos podemos comparar con las comunidades judías que tenéis en Argentina ni mucho menos diría el modelo a seguir. Eso es algo que cuando lo hablamos lo hablamos con mucho respeto y muchísima admiración. Aquí las comunidades por lo primero que se interesaron, como es natural, fue por la sinagoga, la educación de los niños y el cementerio. Después del retorno de los judíos a España el primer cementerio judío fue el de Sevilla, en 1913, y después hubo cementerio en Madrid y Barcelona, y más tarde en el resto de comunidades.

-AJN: ¿Ortodoxo, conservador, cómo se entierra ahí?

-IQ: En España el rito por lo general, del más del 90% de los judíos en España, es el rito ortodoxo, pero el ortodoxo procedente de Marruecos, nada que ver, no hablamos de un movimiento jasídico. Ortodoxo como el que llevábamos en Marruecos; después en los años ’70, coincidiendo con la dictadura militar en Argentina, vinieron muchas familias argentinas, que se instalaron en toda España, pero fundamentalmente en Madrid y en Barcelona.

-AJN: ¿Cuántas escuelas hay en España?

-IQ: Hay tres: Madrid, Barcelona y Melilla.

-AJN: ¿Son escuelas de doble turno donde se aprende la parte oficial y la parte judía, van todo el día?

-IQ: Sí, por supuesto, bachillerato español y judío.

-AJN: ¿Y la parte sociodeportiva, hay alguna institución deportiva?

-IQ: Está Macabi, pero no tenemos ningún club deportivo como tenéis en Venezuela, en México, en Argentina, etc., pero sí en el colegio, tanto en Barcelona como en Madrid existe un complejo deportivo y ahí están las instalaciones.

-AJN: ¿Y en la actualidad existen complicaciones para llevar una vida judía en España?

-IQ: Yo creo que desde el advenimiento de la democracia y la aprobación de la Constitución, en 1978, los artículos 14 y 16 nos dan una igualdad absoluta con el resto de los ciudadanos, hay libertad absoluta para ejercer nuestra religión, España es un estado aconfesional. Es decir se reconoce el factor religioso y por lo tanto cada uno tiene libertad absoluta para ejercer la religión que quiera.

-AJN: ¿Qué análisis hace de los actos antisemitas que se repiten en Europa y cómo afecta a la comunidad?

-IQ: Evidentemente como el resto de las comunidades en España seguimos los acontecimientos antisemitas con profunda inquietud, desgraciadamente todavía se marca al judío por el hecho de ser judío. Ahí están los ejemplos de París, de Toulouse, de Copenhague, Estados Unidos, Pittsburg, eso es una auténtica desgracia. Afortunadamente en España antisemitismo no tenemos, no tenemos que lamentar ningún tipo de agresión física, ninguna muerte, gracias a D’s, ni por parte de la extrema derecha neonazi, ni por parte de la extrema izquierda violenta, ni por parte del Islam radical. Tenemos que decir que las autoridades españolas, y hablamos de las derechas y las izquierdas, desde el advenimiento de la democracia se han encargado de proteger a la minoría judía, y lo ha hecho bien, y han trabajado duro contra el racismo y el antisemitismo. De hecho, desde 2014 o 2015, cinco, seis años, por iniciativa de la Federación de Comunidades Judías de España, el parlamento español ha aprobado tres leyes, a iniciativa nuestra, repito. Una de ellas es la reforma del Código Penal, por la cual se incrementa la protección contra los delitos de incitación al odio y al antisemitismo, y también se castiga la negación del genocidio. Luego ha habido otra ley, también a iniciativa nuestra, que hace obligatorio el estudio del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial para los niños de 15 años, es decir es obligatorio que se recoja en el currículo escolar; y luego cómo probablemente sabrás se aprobó la ley, la famosa ley 12.2015, el 24 de junio por el cual España otorga la nacionalidad española a todos aquellos descendientes de los expulsados, independientemente de la religión que tengan hoy en día, y que puedan demostrar su origen sefardí, la nacionalidad española sin tener la obligación de tener que renunciar a a la nacionalidad que tengan o a residir en España.

-AJN: ¿Cómo fue el trabajo para la aprobación de esta importante legislación?

-IQ: Tuvimos la iniciativa y tenemos que decir que el Gobierno español, los partidos políticos, la sociedad española, la opinión pública, y desde luego Su Majestad, el Rey, no ha apoyado. De hecho las tres iniciativas se aprobaron por unanimidad, sobre todo la última Ley.

-AJN: Por lo que usted explica, por ejemplo, el Día Internacional de Holocausto, el 27 de enero, ahí se hace un acto seguramente oficial.

-IQ: Absolutamente, eso fue cosa del presidente Zapatero, del partido socialista, cuando se instauró el 27 de enero, al igual que a nivel internacional se conmemora oficialmente el Holocausto en el Senado de España, es decir en la sede de la soberanía popular. Y en ocasión del 70 aniversario, por ejemplo, de la liberación de Auschwitz presidió el acto Su Majestad, el Rey.

-AJN: ¿Qué opinión tiene el proyecto de creación de una fundación Hispano judía?

-IQ: Es una iniciativa privada, no tiene nada que ver con la Federación de Comunidades Judías de España. Es una iniciativa privada de un ex presidente de la comunidad judía de Madrid, Ado David Achuel, y que nosotros hemos saludado, por supuesto, porque todo aquello que favorezca el conocimiento de la cultura judía nos encanta, y creo que es bueno. En este caso es una iniciativa para el establecimiento de un museo en Madrid, y esto es que existe un Museo Judío en Toledo, y que existe un pequeño museo en la sede de la comunidad judía de Madrid, y que hay muchas actividades para el conocimiento de la cultura que desarrolla el Centro Sefarad Israel, que es también una iniciativa del Gobierno español, y que se inauguró hace ya más de 10 años.