Elecciones en Estados Unidos. Máxima tensión: denuncias de fraude de Trump mientras Biden toma la delantera

Itongadol/Agencia AJN.- Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos pendieron de un hilo el miércoles, con el demócrata Joe Biden liderando en dos estados críticos del medio oeste – Michigan y Wisconsin – que podrían declararlo ganador, mientras que la campaña de Trump ha iniciado un proceso legal para impugnar el conteo en esos estados.

Ambos candidatos proyectaron confianza en sus posibilidades de cruzar el umbral de 270 votos electorales. La campaña de Trump anunció que exige un recuento en Wisconsin, ya que el candidato demócrata lleva una estrecha ventaja del 0,6%. Además, la campaña Trump demandó el miércoles detener el conteo en Michigan, otro estado crucial con 16 votos electorales. El Presidente ganó tanto en Michigan como en Wisconsin en 2016, y los estados son críticos para sus posibilidades de reelección.

“También exigimos que se revisen las boletas que fueron abiertas y contadas mientras no teníamos acceso”, dijo el director de la campaña, Bill Stepien, en un comunicado. “El Presidente Trump se compromete a asegurar que todos los votos legales sean contados en Michigan y en cualquier otro lugar”, agregó.

Junto con Nevada, otro estado donde Biden tenía una pequeña ventaja con los votos que quedaban por contar, esos estados le entregarían a Biden los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral de cada estado para ganar la Casa Blanca.

En un duelo de conferencias telefónicas con los periodistas, los funcionarios de cada campaña insistieron en que su candidato prevalecería. “Si contamos todas las boletas legales, ganamos”, dijo el director de la campaña de Trump, Bill Stepien, preparando potencialmente el escenario para un litigio post-electoral sobre el conteo de las boletas por correo.

Por su parte, la directora de la campaña de Biden, Jennifer O’Malley Dillon, dijo a los periodistas que el ex vicepresidente estaba en camino de ganar las elecciones, mientras que el asesor jurídico Bob Bauer dijo que no había motivos para que Trump invalidara los votos legales. “Vamos a defender este voto, el voto por el cual Joe Biden ha sido elegido a la presidencia”, dijo Bauer, añadiendo que el equipo legal de la campaña estaba preparado para cualquier desafío.

Trump continuó haciendo ataques infundados al proceso de conteo de votos en Twitter el miércoles, horas después de que apareciera en la Casa Blanca y declarara la victoria en una elección que estaba lejos de estar decidida. Tanto Facebook como Twitter señalaron múltiples mensajes del Presidente por promover afirmaciones engañosas. “Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos esta elección”, dijo Trump antes de criticar al proceso electoral, en un hecho sin precedentes tratándose de un presidente en ejercicio.

“Este es un gran fraude en nuestra nación. Queremos que la ley sea usada de manera apropiada. Así que iremos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Queremos que todos los votos se detengan”, declaró.

Trump no proporcionó ninguna prueba que respaldara su afirmación de fraude y no explicó cómo lucharía contra los resultados en la Corte Suprema, que no escucha las impugnaciones directas.

En este momento, Biden lidera 248 a 214 por encima de Trump en el conteo de votos del Colegio Electoral, con el objetivo de alcanzar los 270 votos electorales necesarios, que se basan en parte en la población de un estado.

La incertidumbre sólo se sumó a la ansiedad que muchos estadounidenses sentían después de una campaña vitriólica que se desarrolló en medio de una pandemia que ha matado a más de 231.000 estadounidenses y dejado a millones más sin empleo. El país también ha tenido que lidiar con meses de disturbios relacionados con protestas por el racismo y la brutalidad policial.

En la votación popular nacional, Biden el miércoles estuvo cómodamente por delante de Trump, con 2,6 millones de votos más. Trump ganó las elecciones de 2016 sobre la demócrata Hillary Clinton después de haber ganado estados cruciales de batalla, a pesar de que obtuvo unos 3 millones de votos más en todo el país.

“La muralla azul”

Las esperanzas de Biden de una victoria temprana y decisiva se vieron truncadas el martes por la noche cuando Trump ganó los campos de batalla de Florida, Ohio y Texas.

Biden lideró en los estados del campo de batalla de Arizona, un estado con una alta población latina, lo que lo convertiría en el segundo candidato presidencial demócrata en ganar el estado en 72 años. Trump ganó el estado en 2016.

La elección se reducirá ahora en gran parte al trío de estados de la “muralla azul” que inesperadamente envió a Trump a la Casa Blanca en 2016: Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

En Pennsylvania, donde Trump lideró más de medio millón de votos el miércoles, los funcionarios dijeron que estaban trabajando lentamente en millones de votos por correo, que se consideraron como probable para beneficiar a Biden. En todo el estado, el conteo de votos estaba avanzando más lentamente en los condados de tendencia demócrata. “El retraso que estamos viendo es una señal de que el sistema está funcionando”, dijo el gobernador demócrata Tom Wolf en una conferencia de prensa.

Los funcionarios de Michigan dijeron el miércoles que esperaban que el estado completara su conteo para el final del día. Entre otros estados indecisos, Nevada no espera actualizar su recuento de votos hasta el jueves, dijeron los funcionarios del estado. Dos estados del sur, Georgia y Carolina del Norte, también siguen en juego, y Trump mantiene la ventaja en ambos.

Equipos de abogados

No estaba claro lo que Trump quería decir al decir de la noche a la mañana que pediría a la Corte Suprema que detuviera la “votación”. La Corte Suprema no escucha desafíos directos, sino que revisa los casos que han surgido de los tribunales inferiores.

Sin embargo, los expertos legales han dicho que el resultado de la elección podría empantanarse en litigios estado por estado sobre una serie de cuestiones, incluyendo si los estados pueden incluir las boletas que llegaron tarde y que fueron enviadas por correo el día de la elección.

Incluso antes del martes, la campaña del 2020 vio un número histórico de demandas en docenas de estados, ya que la pandemia obligó a los funcionarios electorales a prepararse para una elección como ninguna otra. Ambas campañas han reunido equipos de abogados en preparación para cualquier disputa.

La Corte Suprema permitió previamente a Pensilvania avanzar con un plan para contar las boletas enviadas por correo el día de las elecciones que llegan hasta tres días después, pero algunos jueces conservadores sugirieron que estarían dispuestos a reconsiderar el asunto. Los funcionarios estatales planeaban segregar esas boletas como precaución.

Antes de las elecciones, Trump había dicho que quería que su última persona nombrada por la Corte Suprema de los EE.UU., Amy Coney Barrett, fuera confirmada por el Senado en caso de que el tribunal tuviera que escuchar cualquier disputa electoral. Los demócratas habían criticado al Presidente por aparecer sugiriendo que esperaba que Barrett fallara a su favor.

Trump ha dicho repetidamente y sin pruebas que el voto por correo generalizado conducirá al fraude, aunque los expertos electorales de EE.UU. dicen que resultaría improbable.

La elección también decidirá qué partido controla el Congreso de los EE.UU. durante los próximos dos años, y el impulso demócrata para ganar el control del Senado parece estar fallando. Los demócratas han perdido dos escaños en manos de los republicanos y uno de los suyos, y otras seis elecciones siguen sin decidirse: Alaska, Maine, Michigan, Carolina del Norte y dos en Georgia.

El buen desempeño de Trump en Florida, un estado que debe ganar para su reelección, fue impulsado por sus mejores números con los latinos.

La encuesta nacional de salida de Edison mostró que mientras Biden lideró a Trump entre los votantes no blancos, Trump recibió una proporción ligeramente más alta de los votos no blancos que en 2016. La encuesta mostró que alrededor del 11% de los afroamericanos, el 31% de los hispanos y el 30% de los asiático-americanos votaron por Trump, un aumento de 3 puntos porcentuales desde 2016 en los tres grupos.