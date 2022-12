El Rey Carlos participó en una celebración de la Fiestas de las Luminarias

Itongadol.- El Rey Carlos visitó esta tarde un centro comunitario judío en el norte de Londres y participó en una celebración previa a la Fiesta de las Luminarias (Janucá), que comienza el domingo al anochecer.

En la fiesta, Charles bailó la hora al son de varias canciones judías, entre ellas «To Life» de El violinista en el tejado y «Oseh Shalom».

El monarca británico también se reunió con estudiantes que envolvían regalos y con voluntarios que preparaban y empaquetaban comidas para distribuirlas a través del programa del banco de alimentos del centro.

Además, Carlos bailó con Eva Schloss, la hermanastra de Ana Frank. Schloss, de 93 años, sobrevivió al encarcelamiento en campos de concentración nazis y lleva décadas promoviendo la paz entre la humanidad.

WATCH The Dancing King 🕺 as His Majesty King Charles gets into the groove during a visit to @JW3London today. Keep calm, carry on and keep dancing 👇🏼 pic.twitter.com/KUrdjgoqGf

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) December 16, 2022