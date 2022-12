El New York Times se retracta de su falso informe sobre la industria pesquera en Gaza

Itongadol.- The New York Times ha publicado una nota del editor en la que corrige su falsa información de que la industria pesquera de Gaza está al borde del colapso debido al bloqueo israelí del enclave costero gobernado por Hamás.

Utilizando estadísticas oficiales palestinas, el grupo de vigilancia de los medios de comunicación Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA) demostró al Times que la afirmación es falsa. CAMERA proporcionó información que indicaba que los pescadores han duplicado con creces sus capturas anuales en los últimos 15 años. Además, el número de barcos pesqueros registrados también se ha más que duplicado, según Tamar Sternthal, directora de la oficina de CAMERA en Israel.

En un artículo del 27 de noviembre, «Amid Israeli Blockade on Gaza a Fishing Fleet Limps Along», el corresponsal del Times Raja Abdulrahim afirmaba que el bloqueo israelí ha sido «devastador para la industria pesquera de la Franja de Gaza».

Pero CAMERA refutó la afirmación y proporcionó al Times datos de investigación de la Oficina Central Palestina de Estadística que refutaban la falsa afirmación.

El 3 de diciembre, el Times publicó una nota del editor reconociendo que el artículo omitía un contexto importante, dejando la impresión de que la industria había sido devastada. «Las capturas actuales son superiores a las de los primeros años del bloqueo», dice la nota.

«El personal de CAMERA está haciendo la investigación básica que el personal del Times debería estar haciendo por sí mismo», declaró Andrea Levin, directora ejecutiva y presidenta de CAMERA. «La historia de Abdulrahim afirmando que la industria pesquera de Gaza se está hundiendo se desmorona por completo cuando se analizan los hechos. Pero el impulso del Times de utilizar cualquier argumento que culpe a Israel subvierte las normas éticas de la información y conduce una y otra vez a estos errores.»