El CEO de Pfizer compartió la trágica historia de su familia durante el Holocausto

Itongadol/AJN.- El Dr. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, se unió a Sephardic Heritage International el 28 de enero por el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, donde compartió la historia de tragedia y supervivencia de su familia sefardí griega.

“Es una historia que tuvo un gran impacto en mi vida y en mi visión del mundo, y es una historia que, por primera vez hoy, comparto públicamente”, dijo Bourla durante el evento virtual del 28 de enero. “Muchos sobrevivientes del Holocausto nunca hablaron con sus hijos de los horrores que sufrieron”, agregó.

Los padres de Bourla fueron parte de los 2.000 sobrevivientes de una comunidad de 50.000 casi erradicada por el Holocausto en Salónica, Grecia, donde nació.

“La familia de mi padre, como tantos otros, había sido forzada a abandonar sus hogares y llevada a una casa abarrotada dentro de uno de los guetos judíos”, relató Bourla. “Era una casa que tenían que compartir con varias otras familias judías. Podían entrar y salir del gueto siempre que llevaran la estrella amarilla”.

“Pero un día de marzo de 1943, el gueto fue rodeado por fuerzas de ocupación y la salida fue bloqueada. Mi padre y su hermano (mi tío) estaban afuera cuando sucedió. Su padre (mi abuelo) los recibió afuera, les dijo lo que estaba sucediendo y les pidió que salieran del gueto y se escondieran porque tenía que volver adentro porque su esposa y otros dos hijos estaban en casa. Más tarde ese día, mi abuelo, Abraham Bourla, su esposa Rachel, su hija Graziella y su hijo menor David fueron llevados a un campamento en las afueras de la estación de tren y de allí partieron hacia Auschwitz. Mi padre y mi tío nunca los volvieron a ver”, relató Bourla.

Además, explicó cómo su padre y su tío pudieron escapar a Atenas. Gracias a la policía local que estaba ayudando a los judíos a escapar de los nazis, pudieron obtener identificaciones falsas con nombres cristianos.

“Cuando los alemanes se fueron, regresaron a Tesalónica y descubrieron que todas sus propiedades y pertenencias habían sido robadas o vendidas. Sin nada a su nombre, comenzaron desde cero, convirtiéndose en socios de un exitoso negocio de licores que dirigieron juntos hasta que ambos se retiraron”.

Según Bourla, su madre era muy conocida lo que la llevó a esconderse en su casa “las 24 horas del día” por miedo a ser reconocida en la calle y ser entregada a los alemanes. Salía de la casa muy raras veces, pero fue durante una de sus raras aventuras al aire libre que fue capturada y llevada a una prisión local.

“Mi tío cristiano, el cuñado de mi madre, se acercó a un oficial nazi y le pagó un rescate a cambio de la promesa de que mi madre se salvaría”, dijo Bourla.

“Sin embargo, la hermana de mi madre, mi tía, no confiaba en los alemanes. Así que iba a la prisión todos los días al mediodía para ver cómo cargaban el camión de prisioneros. Un día, su miedo se había hecho realidad, y mi mamá fue puesta en la camioneta. Corrió a su casa y le dijo a su esposo, quien luego llamó al funcionario nazi y le recordó su acuerdo, quien dijo que lo investigaría. Esa noche fue la más larga en la vida de mi tía y mi tío porque sabían que a la mañana siguiente, mi mamá probablemente habría sido ejecutada”.

“Al día siguiente, mi mamá estaba alineada con otros presos. Y momentos antes de que la hubieran ejecutado, llegó un soldado alemán en una motocicleta y entregó unos papeles a los hombres a cargo del pelotón de fusilamiento. Sacaron a mi madre y ella oyó cómo la ametralladora mataba a los que quedaban atrás. Dos o tres días después, fue liberada de la prisión después de que los alemanes se fueran de Grecia”.

Ocho años después sus padres se conocieron a través de un emparejamiento, a través del cual acordaron casarse, según Bourla.

“Mi padre tenía dos sueños: uno, que me convirtiera en científico y dos, que me casaría con una linda chica judía. Me alegra decir que vivió lo suficiente para ver ambos sueños hechos realidad”, dijo Bourla.

Afraim Katzir, director de Sephardic Heritage International, agregó que “es muy inspirador que sea el hijo de los sobrevivientes del Holocausto quien esté en la primera línea de la lucha contra el COVID-19”.