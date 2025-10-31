EE.UU. Jefe del Estado Mayor Conjunto llega a Israel y se reúne con el jefe de las FDI

Itongadol/Agencia AJN.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Dan Caine, llegó anoche a Israel como invitado oficial del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir.

Fue recibido por una guardia de honor en el cuartel general de las FDI en Kiryat Gat, tras lo cual se reunió con su colega, según fuentes militares.

Además, ambos conversaron con otros comandantes sobre la situación regional en todos los frentes.

Hoy, Caine sobrevoló la Franja de Gaza en helicóptero antes de visitar el cuartel general estadounidense de la fuerza multinacional que supervisa el alto el fuego entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás en Kiryat Gat, conocido como Centro de Coordinación Cívico-Militar (CCCM).

Allí, habló con el enlace de las FDI, mayor general Yaki Dolf, añadieron las fuentes.

Anteayer, el primer ministro Benjamin Netanyahu subrayó que los socios de Israel aceptan su «responsabilidad en materia de seguridad para nuestras tropas y nuestra libertad de acción» en Gaza ante las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Durante una visita al CCCM, explicó que Israel «quiere garantizar que se alcance el objetivo acordado por el presidente (Donald) Trump y por mí, con el consentimiento de otros: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza».

«Estamos trabajando en ello por etapas, junto con otros componentes del plan», afirmó Netanyahu.

“Aquí se está llevando a cabo un verdadero esfuerzo conjunto, manteniendo nuestra seguridad en nuestras propias manos, para lograr resultados que tal vez nadie creía posibles, pero estamos decididos a intentarlo. El presidente Trump lo expresó claramente: lo lograremos por las buenas -como esperamos- o por las malas. Pero lograremos lo que nos hemos propuesto”, aseguró.