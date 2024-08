EE.UU.: Irán sigue “preparado y dispuesto” a llevar a cabo un ataque contra Israel

Itongadol.- Estados Unidos sigue comprometido con la defensa de Israel en caso de un ataque iraní, afirmó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Kirby dijo al Canal 12 de noticias de Israel que es difícil predecir las posibilidades de un ataque, pero la Casa Blanca se toma en serio la retórica iraní.

“Creemos que todavía están preparados y dispuestos a lanzar un ataque si quieren hacerlo, por eso tenemos esta postura de fuerza reforzada en la región”, dijo, ya que se trata de una situación que Estados Unidos no se toma a la ligera.

“Nuestro mensaje a Irán es coherente, ha sido y seguirá siendo coherente”, dijo. “Uno: no lo hagas. No hay razón para intensificar esto. No hay razón para iniciar potencialmente algún tipo de guerra regional total. Y número dos: vamos a estar preparados para defender a Israel si se llega a eso”.

«Es una situación dinámica y tenemos que tratarla como tal», dijo Kirby ayer, justo un día después del ataque preventivo de las FDI contra aviones no tripulados y misiles en Líbano cuando la organización terrorista Hezbollah se disponía a lanzarlos contra Israel a primera hora del domingo.

El Pentágono también dijo que cree que Israel sigue bajo la amenaza de Irán y sus aliados.

«Me gustaría señalarles algunos de los comentarios públicos que han hecho los líderes iraníes y otros… seguimos evaluando que existe una amenaza de ataque», les dijo a los periodistas su portavoz, general de división de la Fuerza Aérea Patrick Ryder.

Por otra parte, las conversaciones encaminadas a lograr un alto el fuego entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás se están trasladando a Doha tras varios días de intensas negociaciones en El Cairo, según informó un funcionario estadounidense.

La ronda de conversaciones de alto nivel celebrada en la capital egipcia con el fin de lograr un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes israelíes que permita al menos una pausa temporal en la guerra, en la que participaron el director de la CIA, William Burns, y el jefe del Mossad, David Barnea, concluyó el domingo sin acuerdo.

Sin embargo, a pesar de la finalización del diálogo entre las partes, equipos de trabajo estadounidenses, cataríes y egipcios habían permanecido en El Cairo como mediadores, con la esperanza de abordar los desacuerdos restantes.

El funcionario, que permaneció anónimo ya que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, remarcó que el asesor de la Casa Blanca para Medio Oriente, Brett McGurk, un negociador clave de Estados Unidos, llegó a la capital catarí y se espera que participe en las futuras negociaciones.

Con respecto a por qué las partes decidieron trasladarse desde El Cairo a Doha, el funcionario no ofreció explicaciones. Ambas capitales actuaron como anfitrionas de las conversaciones encaminadas a poner fin a la guerra a lo largo de todo el conflicto.

Los medios de comunicación hebreos, por su parte, informaron que una delegación israelí partirá mañana hacia Doha para participar en las conversaciones.