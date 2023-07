Dos hombres armados palestinos acusados ​​​​de un reciente ataque fueron abatidos por las fuerzas israelíes en Naplusa

Itongadol.- Dos palestinos armados acusados de perpetrar un reciente ataque a tiros fueron abatidos por las fuerzas israelíes en la ciudad de Naplusa, en el norte de Cisjordania, el viernes por la mañana, según informó la agencia de seguridad Shin Bet, en el último de una serie de sucesos violentos en Cisjordania.

Según el Shin Bet, la pareja, llamada Khairi Shaheen, de 34 años, y Hamza Maqbool, de 32, fue responsable de llevar a cabo un ataque a tiros el miércoles en una pequeña comunidad samaritana al sur de Naplusa, cerca del asentamiento judío de Har Bracha. El ataque no causó heridos.

El Shin Bet dijo que miembros de la unidad antiterrorista de élite Yamam de la policía intentaron detener a Shaheen y Maqbool. «Los dos murieron durante un intercambio de disparos con nuestras fuerzas», dijo la agencia.

Las fuerzas israelíes se incautaron de dos pistolas presuntamente utilizadas por los pistoleros en el ataque del miércoles.

En una operación separada en Nablus, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que las tropas detuvieron a tres palestinos buscados. Otros tres palestinos sospechosos de terrorismo fueron detenidos en otras zonas de Cisjordania el viernes por la mañana, informaron las IDF.

Los enfrentamientos se producen un día después de que un soldado, el sargento Shilo Yosef Amir, de 22 años, fuera asesinado por un pistolero palestino cerca del asentamiento de Kedumim. Hamás reivindicó la autoría del atentado.

A primera hora de la mañana del viernes, las IDF dijeron que las tropas habían medido la casa del pistolero de Hamás, Ahmed Yassin Ghaidan, en el pueblo de Qibya, antes de una posible demolición.

Como parte de su política, Israel suele demoler las casas de los palestinos acusados de perpetrar atentados terroristas mortales. La eficacia de esta política ha sido objeto de acalorados debates incluso en el seno de las fuerzas de seguridad israelíes, mientras que los activistas de derechos humanos denuncian esta práctica como un castigo colectivo injusto.

Según las IDF, durante la operación se produjeron enfrentamientos en Qibya, en los que un soldado sufrió heridas leves después de que los alborotadores palestinos le lanzaran una piedra. Las tropas respondieron con medios de dispersión de disturbios, dijeron las IDF.

El jueves, el ala militar de Hamás, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, declararon que el asesinato de Amir era una respuesta a una importante operación israelí en Yenín a principios de esta semana y a la reciente violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania.

En la operación de las IDF en Yenín murieron 12 palestinos armados y un soldado israelí, el sargento de primera clase David Yehuda Yitzhak, de la unidad de comandos Egoz. Las IDF estaban investigando si Yitzhak fue alcanzado por el llamado fuego amigo.

En el último año, hombres armados palestinos han atacado repetidamente puestos militares, tropas que operan a lo largo de la barrera de seguridad de Cisjordania, asentamientos israelíes y civiles en las carreteras.

Las tensiones entre israelíes y palestinos han sido elevadas en Cisjordania durante el último año y medio, con incursiones militares casi diarias en medio de una serie de mortíferos atentados terroristas palestinos.

Desde principios de año, los atentados palestinos en Israel y Cisjordania han causado 25 muertos, incluido el tiroteo del jueves.

Según un recuento de The Times of Israel, durante ese tiempo han muerto 150 palestinos de Cisjordania, la mayoría de ellos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o mientras perpetraban atentados, pero algunos eran civiles no implicados y otros murieron en circunstancias poco claras.