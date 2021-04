COVID : CEO de Pfizer sugiere la posibilidad de una tercera dosis de la vacuna como refuerzo anual

ItonGadol.- Es un «escenario probable» que las vacunas contra el coronavirus requieran inyecciones de refuerzo anuales adicionales, dijo el jueves el director ejecutivo de Pfizer, el Dr. Albert Bourla, en una entrevista con CVS Health.

«Se desconocía la duración de la inmunidad. Hasta ayer, había datos solo sobre los primeros 90 días», dijo Bourla, y agregó que los datos publicados el miércoles mostraron que la vacuna Pfizer todavía brindaba a las personas «una protección extremadamente alta» contra la infectado con COVID-19.

Dijo que si bien se trata de «muy, muy buenas noticias», también agregó que «la protección de la vacuna disminuye con el tiempo», y agregó que el virus es más similar en estructura y tasas de mutación al virus de la influenza que al virus de la polio.

«Creo que habrá una necesidad, con base en estos datos, de revacunaciones. Necesitamos ver con qué frecuencia tendremos que hacer eso, eso está por verse».

«Un escenario probable es que se necesite una tercera dosis entre seis y 12 meses [después de la vacunación inicial] y, a partir de ahí, habrá una revacunación anual».

«Pero todo eso necesita ser confirmado», dijo, y agregó que «las variantes jugarán un papel clave».

Mientras tanto, Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de que se necesite una vacuna de refuerzo entre nueve y 12 meses después de que las personas se vacunen inicialmente contra el COVID-19, dijo el jueves un funcionario de la Casa Blanca.

Si bien se está estudiando la duración de la inmunidad después de la vacunación, podrían ser necesarias vacunas de refuerzo, dijo David Kessler, director científico del grupo de trabajo de respuesta COVID-19 del presidente Joe Biden en una reunión del comité del Congreso.

«El pensamiento actual es que aquellos que son más vulnerables tendrán que ir primero», dijo.

Los datos iniciales han demostrado que las vacunas de Moderna Inc y sus socios Pfizer Inc y BioNTech SE conservan la mayor parte de su eficacia durante al menos seis meses, aunque no se ha determinado cuánto tiempo más.

Incluso si esa protección dura mucho más de seis meses, los expertos han dicho que las variantes del coronavirus que se propagan rápidamente y otras que pueden surgir podrían llevar a la necesidad de vacunas de refuerzo regulares similares a las vacunas anuales contra la gripe.

Los datos publicados conjuntamente el mes pasado por el Ministerio de Salud de Israel, junto con Pfizer, mostraron que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer es aproximadamente un 97% efectiva contra casos graves y un 94% contra infecciones asintomáticas, según muestran nuevos datos publicados conjuntamente el jueves por la compañía farmacéutica y el Ministerio de Salud.

Estados Unidos también está rastreando infecciones en personas que han sido completamente vacunadas, dijo Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en la audiencia del subcomité de la Cámara.

De 77 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos, ha habido 5.800 infecciones de este tipo, dijo Walensky, incluidas 396 personas que requirieron hospitalización y 74 que murieron.

Walensky dijo que algunas de estas infecciones se han producido porque la persona vacunada no desarrolló una respuesta inmunitaria fuerte. Pero la preocupación es que, en algunos casos, están ocurriendo en personas infectadas por variantes de virus más contagiosas.

A principios de este mes, Pfizer y su socio BioNTech dijeron que su vacuna tenía una efectividad de alrededor del 91% en la prevención de COVID-19, citando datos de ensayos actualizados que incluyeron a más de 12,000 personas completamente inoculadas durante al menos seis meses.