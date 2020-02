Cónsul de Israel en China, en medio del Coronavirus: «Desde el viernes pasado vivimos en otro mundo»

Iton Gadol.- El cónsul general de Israel en el Sur de China y jefe de la delegación en Guangdong, Peleg Lewi, mantuvo una entrevista con la Agencia AJN sobre la crisis por el brote del coronavirus y destacó que “la situación es alarmante”.

“La vida normal no existe”, afirmó Lewi, y resaltó que Israel “está trabajando con un número de diplomáticos más pequeño”.



Agencia AJN: ¿Cómo lo encuentra a usted esta situación que está viviendo el mundo?

Peleg Lewi: Estamos viviendo esta situación desde hace una semana. Lo primero que hicimos fue mandar a las familias de los diplomáticos a Israel, que salieron entre el lunes y el martes pasado. Nosotros estamos trabajando con un número de diplomáticos más pequeño. Realmente es una situación bastante alarmante.

AJN: ¿Hubo cambios de hábitos?

PL: Desde el viernes pasado estamos en otro mundo. Primero que todo, la mayoría de la comunidad israelí ya no está aquí. Todo el que tenía familia, aprovechó y se fue rápido. Nuestro aviso a los ciudadanos israelíes es que, el que pueda, que considere dejar el país, porque la vida normal no existe. Desde hace una semana todo está cerrado. Yo estoy viviendo en una metrópoli de 20 millones de habitantes y las calles están vacías. Los supermercados aún están abiertos, todos con barbijo. Hay muchas instrucciones de cómo saludarse, que no se hace mano a mano, de beso ni hablar. Como buenos judíos, fuimos directamente al supermercado y cargamos lo que había. El tema es que no se sabe cómo luchar contra este virus. Los números de gente que lo ha contraído suben de manera increíble. Ya estamos cerca de 13.000 casos confirmados y más 20.000 que están esperando su confirmación. Lo único que se puede hacer ahora es mantenerse en casa y salir lo menos posible.

AJN: ¿Israel puede colaborar con algo o es imposible brindar algún tipo de ayuda?

PL: Por el momento, no estamos ofreciendo ayuda. Por ejemplo, si mandáramos 50.000 barbijos, acá es como una gota de agua. Todo el mundo ya se está aprovisionando de ellos. Creo que los centros de investigación israelí están en contacto con los centros de investigación de China para ver si se encuentra alguna cura. Esa es la mejor cooperación que podemos tener. También hay varias ONGs israelíes que ya se presentaron para ayudar en todo lo que es tratamiento de público. En Israel tenemos experiencia de cómo se calma la histeria, tratamiento psicológico, pero en China aún no están. Ese sería nuestro gran esfuerzo, como se hizo en Japón o Filipinas en el pasado.

AJN: Israel, como otros países del mundo, tomó medidas para restringir vuelos y entradas al país provenientes de China…

PL: El que se tapa los ojos está viviendo en otro mundo. Israel canceló los vuelos directos. Hay cinco vuelos directos desde distintos puntos de China a Israel y esos vuelos fueron cancelados. Ayer aterrizaron los dos últimos vuelos. Israelíes todavía pueden salir a través de Hong Kong y otros lugares. Hoy en día no se están otorgando más visas a ciudadanos chinos a través de los consulados y cada ciudadano chino que estuvo en los 14 últimos días en China no podrá entrar a Israel.

AJN: Más allá de la coyuntura, ¿cómo está viviendo el vínculo entre Israel y China?

PL: La relación económica y comercial es importante. China es nuestro segundo socio comercial más grande. Los chinos están mirando de una manera muy especial nuestra innovación y tecnologías. Entonces estamos en una situación muy especial con china.

AJN: ¿La sede de Israel en china sufrió modificaciones?

PL: En China tenemos cinco misiones diplomáticas. Los números diplomáticos los hemos reducido a lo mínimo posible, pero no nos vamos a ir de aquí. La responsabilidad está y creo que sería un error abandonar el país a menos que pase una catástrofe. Esta es nuestra vida y no es todo color rosa.

AJN: ¿Hay algún mensaje que se puede dar desde ahí?

PL: El que no tiene que venir a China, que no venga. Los que están aquí y no tienen que estar aquí, que consideren salir. Yo justamente estoy en muy buen contacto con todos los jefes de misiones latinoamericanas y estamos todos apoyándonos uno al otro.