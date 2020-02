Comenzaron a salir del crucero coronavirus en Japón, sólo 2 israelíes bajaron

Itongadol.- Esta mañana, comenzaron a salir del crucero Diamond Princess, los primeros pasajeros después que finalizaron los 14 días de cuarentena.

De los 12 turistas israelíes dentro del barco, sólo 2 de ellos recibieron permiso para bajar y los 10 restantes deberán esperar un día más para hacerlo. Con visibles muestras de enojo y frustración, ellos reaccionaron al entrevistarse para los distintos medios israelíes. “Hace 14 días estamos encerrados y no puede ser que todavía tenemos que esperar 1 día más. Ya no podemos esperar más, queremos volver a nuestras familias y no puede ser que las autoridades japonesas no nos dejan bajar, ni siquiera contemplan nuestra situación”, dijo una de las israelíes.

El director del ministerio de Salud, profesor Itamar Grotto, que acompaña todo el procedimiento desde Japón, adonde viajó especialmente para hacerlo, dijo: “Las autoridades japonesas les dan prioridad a los turistas japoneses para bajar del barco, y a continuación comenzarán a bajar los turistas de los distintos países. Estamos tratando de apurar el proceso, aunque ello resulte difícil. Esperemos que hasta mañana, los 10 israelíes restantes puedan abandonar el barco”.

De cualquier manera, el avión que llegó especialmente para llevarlos de vuelta a Israel, no llegó todavía a Japón y se espera que lo haga en las próximas horas. 3 de los 15 turistas israelíes que formaban parte del crucero, permanecen internados en el hospital militar al resultar afectados por el coronavirus y podrán volver a Israel en el momento que estén curados totalmente.

Los 12 israelíes tendrán que entrar en otra cuarentena de 14 días al llegar al país y para ello, el hospital Shiba de Tel Hashomer, está preparando un área especial para recibirlos, contiguo al hospital, y para ello tuvieron que trasladar a unas 60 personas que viven allí, para permitirles a los israelíes que vuelven de Japón, pasar la cuarentena allí.