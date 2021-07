Colapso de Miami. La experiencia de los rescatistas israelíes fue determinante en el edificio de Surfside

ItonGadol.- La operación para buscar sobrevivientes y cuerpos entre los escombros del edificio de condominios Champlain Towers South colapsado en Surfside, Florida, un suburbio de Miami, ha estado en curso durante dos semanas. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 64 personas y 76 siguen desaparecidas oficialmente. (Se han recuperado cuerpos adicionales, pero las autoridades aún no los han agregado hasta que se notifique a sus familias).

El jueves 24 de junio, aproximadamente a la 1:25 am, hora de verano del este, el edificio de 12 pisos se derrumbó repentinamente, y algunos informes indicaron que la degradación a largo plazo y los problemas estructurales fueron los culpables del incidente.

Para el viernes, un grupo de trabajo israelí estaba en el lugar, examinando las capas superiores de escombros en turnos de 12 horas. El gobierno israelí transmitió ofertas de ayuda del equipo de búsqueda y rescate del Home Front Command de las Fuerzas de Defensa de Israel, que se ha convertido en un experto líder en el mundo después de ayudar en muchos otros desastres en todo el mundo.

La Unidad Nacional de Búsqueda y Rescate de las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI), junto con miembros de la Unidad de Psicotrauma y Respuesta a Crisis de United Hatzalah, una organización israelí de servicios médicos de emergencia, llegaron a Surfside el domingo por la mañana. Con ellos iban voluntarios de ZAKA, la organización israelí de respuesta a emergencias que se especializa en recolectar partes de cuerpos para el entierro judío. Se sabía que muchos residentes judíos, incluidos 20 israelíes, estaban entre los desaparecidos.

Comando del frente interno de las FDI: El uso de alta tecnología muestra dónde buscar

El coronel Golan Vach, comandante de la Unidad Nacional de Búsqueda y Rescate del Comando del Frente Interior de las FDI, habló con The Media Line desde el lugar del derrumbe del edificio en Surfside. Dijo que era uno de los peores desastres que había visto en su vida. “La misión es muy difícil. Estamos encontrando mucha gente muerta, sacándolas, sacándolas, encontrando recuerdos, muebles, juguetes … todo destrozado «.

Cuando se le preguntó sobre la causa del colapso, Vach dijo que no importaban los esfuerzos de búsqueda y rescate.

«Lo que es importante para nosotros es la situación actual».

Usando herramientas y tecnologías de modelado de información de edificios y cuidadosas mediciones tomadas en el sitio, el Home Front Command pudo generar modelos digitales en 3D del edificio antes y después de su colapso. Esto, combinado con la información recopilada de familiares y amigos sobrevivientes, produjo información muy precisa sobre dónde se podría esperar encontrar entre las pilas de escombros en capas cada habitación de cada apartamento y cada persona desaparecida.

«Podemos decirle dónde se encuentra cada persona desaparecida en función de la ubicación inicial del edificio y cómo cayó, dónde estaba cada apartamento, dónde dormía cada persona», dice Vach. “Hablamos con miembros de la familia que nos dieron información sobre la distribución de los apartamentos y las habitaciones donde dormían sus seres queridos. Se han encontrado muchos más cadáveres, pero oficialmente los números aún no se han publicado «.

La mayor parte del trabajo de modelaje se realizó en Israel antes de que el equipo se fuera a Florida. La última etapa se realizó en el campo y se completó horas después de su llegada.

Este modelo de alta tecnología permite al Home Front Command asesorar a los equipos de búsqueda, en total, cientos de personas que han llegado a Florida desde todos los Estados Unidos y alrededor del mundo, sobre las ubicaciones exactas donde deben concentrar sus esfuerzos para encontrar todos y cada uno de ellos. persona desaparecida.

Como resultado, la recuperación de cadáveres es mucho más rápida de lo que sería posible de otra manera, lo que ayuda a poner fin a las familias en duelo. Oficialmente, 76 personas siguen desaparecidas. Pero en algunos casos, la confirmación de la muerte debe retrasarse hasta que se pueda notificar a la familia, por lo que el número real que aún falta es significativamente menor.

United Hatzalah: Los primeros auxilios psicológicos reducen el riesgo de trastorno de estrés postraumático

Trabajando en estrecha colaboración con el Home Front Command, la misión de United Hatzalah en el desastre de Surfside no fue buscar sobrevivientes o los cuerpos de las víctimas. Más bien, la organización envió a seis miembros de su Unidad de Respuesta a Crisis y Psicotrauma (PCRU), junto con un perro de terapia, que trabajó con las familias y los miembros de la comunidad para ayudarlos a procesar su dolor.

Esta innovadora unidad fue fundada en 2016 por Miriam Ballin, una terapeuta que notó, después de que una motocicleta la golpeara accidentalmente, lo traumatizados que dejó el accidente a los espectadores que presenciaron el incidente. Su experiencia hizo que se diera cuenta de que las emergencias requieren no solo primeros auxilios e intervención médicos sino también psicológicos, para las víctimas, los miembros de la familia, los socorristas y otros.

La PCRU ha brindado ese apoyo psicológico en una variedad de circunstancias, desde atentados con bombas en autobuses y accidentes automovilísticos en Israel hasta desastres naturales en el extranjero como los huracanes Harvey e Irma, así como el tiroteo en la sinagoga del Árbol de la Vida de Pittsburgh.

Raphael Poch, un técnico médico de emergencia en PCRU, dijo a The Media Line que los primeros en responder que identifiquen que una persona está teniendo una fuerte reacción emocional a una emergencia llamarán a los miembros de la unidad de psicotrauma, quienes luego ayudarán a la persona a procesar su dolor.

«El objetivo de la unidad», dice Poch, «es prevenir lo que se llama una reacción de estrés agudo … un estado de disonancia cognitiva que se desarrolla después de que alguien presencia o participa en un incidente traumático y no sabe cómo procesarlo». Una reacción de estrés agudo no tratada puede convertirse en un trastorno de estrés agudo, que a su vez puede convertirse en un trastorno de estrés postraumático. La intervención rápida y adecuada después de un evento traumático puede prevenir, o cortar de raíz, una reacción de estrés agudo, lo que hace que el desarrollo posterior del TEPT sea menos probable.

Poch dice que el trabajo más difícil de PCRU en Florida fue ayudar a los miembros de la familia mientras esperan noticias sobre un ser querido desaparecido. «Tenemos que ayudarlos a manejar su dolor mientras todavía esperan respuestas, y esas respuestas aún no han llegado», dice. “Hubo situaciones desgarradoras: personas que perdieron cónyuges, hijos, seres queridos”.

Una de las mejores formas de ayudar a los miembros de la familia, descubrió el equipo de Poch, era pedirles ayuda. Involucrar a la familia en la recopilación de información ayuda a los esfuerzos de recuperación e identificación al mismo tiempo que los libera de un terrible sentimiento de inutilidad mientras esperan a sus seres queridos desaparecidos.

Junto con el Home Front Command, la PCRU instaló mesas en el hotel donde se hospedaban los miembros de la familia, “y comenzamos a pedirles a los familiares que nos dieran información sobre sus seres queridos que estaban desaparecidos, ya fueran marcas de identificación o ropa que pudieran haber sido usando o quién estaba en casa, quién no estaba en casa pero se esperaba que estuviera en casa, tal vez quién estaba de vacaciones, etc. »

Este esfuerzo les dio a los miembros de la familia algo que hacer y proporcionó mucha información útil que aceleró el proceso de recuperación e identificación. Además, la interacción con los miembros de la familia generó confianza entre ellos y los equipos profesionales y brindó a la PCRU la oportunidad de evaluar si necesitaban primeros auxilios psicológicos.

El círculo de personas afectadas por una tragedia como el colapso de Surfside es mucho mayor que las víctimas directas y sus familias.

Por ejemplo, los propios trabajadores de rescate y recuperación necesitan apoyo psicológico, que proporciona la PCRU. “No fue tan difícil como trabajar con las familias. Tienen resiliencia acumulada. … Los primeros en responder estaban en la escena sabiendo en lo que se estaban metiendo «.

Sin embargo, su estoicismo en sí mismo puede ser una barrera para procesar la situación. «Muchos de los socorristas tienen una mentalidad de tipo duro y no les gusta abrirse sobre las cosas».

Los socorristas también pueden ser reacios a buscar apoyo de salud mental en el trabajo por temor a que pueda dañar su avance profesional. «No creo que ese sea el caso, pero mucha gente cree que podría ser», dijo Poch.

Luego, dijo Poch, había un hombre de un edificio vecino, que también fue evacuado. “Vivía en un hotel y no podía orientarse, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Trabajamos con él para hacerle saber que estaba bien sentirse triste y asustado «. Después de reunirse con un psicólogo clínico del equipo de PCRU, el hombre pudo procesar sus sentimientos y reconocer lo que realmente estaba sucediendo.

La favorita del equipo de PCRU es Lucy, la perra de terapia. Lucy, una Cavalier King Charles Spaniel, está “entrenada para sentir a las personas que están pasando por un momento emocional difícil”, dice Poch, y “simplemente se acercará a las personas e iniciará el contacto. Iniciará una relación «.

Acariciar a un perro tiene un efecto calmante inmediato en muchas personas y también les ayuda a abrirse emocionalmente y procesar sus sentimientos. «Tuvimos muchas situaciones en las que los socorristas, que no hablaban con nadie, se acercaban a nuestra perra y comenzaban a acariciarla e interactuar con ella».

Poch describe a un miembro del equipo nacional de búsqueda y rescate urbano de Estados Unidos que se acercó a Lucy, comenzó a acariciarla y lloró durante unos 2 minutos. “Y luego se levantó y dijo: ‘Muchas gracias; Me siento mejor ‘y me fui «. Eso también, dice Poch, es una forma importante de atención de la salud mental.

El equipo de PCRU ha regresado a Israel, pero Hatzalah está evaluando si enviar otro equipo ya que continúan los esfuerzos de recuperación y la necesidad de apoyo psicológico.

Camero-Tech, viendo a través de las paredes

Camero-Tech, con sede en Netanya y fundada en 2004, desarrolla sistemas de radar de banda ultra ancha de microenergía que permiten la detección de objetos vivos detrás de paredes y barreras. Si las personas quedan atrapadas debajo del concreto después de un desastre como el colapso del condominio de Surfside, esta es la tecnología que los primeros en responder necesitan para ayudar en los esfuerzos de búsqueda y rescate.

Gilad Shadmy, director de ventas y marketing de Camero-Tech, dijo a The Media Line que en septiembre de 2017, el sistema Camero-Tech ayudó a salvar muchas vidas después de un devastador terremoto en la Ciudad de México, que mató a 370 personas e hirió a más de 6.000.

El Comando del Frente Interior de las FDI envió una delegación para ayudar en los esfuerzos de rescate locales. Habían comprado el sistema Camero-Tech, que entregaron a los equipos locales de búsqueda y rescate. “Pudieron, con nuestros sistemas, extraer a mucha, mucha gente que estaba atrapada debajo de los edificios que se habían derrumbado”, dijo Shadmy.

Shadmy dice que Camero-Tech tiene varios sistemas que pueden ser útiles en los esfuerzos de búsqueda y rescate después del colapso de un edificio. El sistema Xaver-100 “le da al operador la capacidad de obtener una indicación de si hay alguien debajo de las ruinas” y a cuántos metros de distancia se encuentra, hasta un rango de 20 metros del operador. El sistema Xaver-400 detecta no solo la presencia, sino también el número y la ubicación de personas escondidas detrás de muros y barreras, también hasta a 20 metros de distancia. El sistema Xaver LR80 permite la detección de objetos vivos a través de una pared a más de 100 metros de distancia.

Pero en Surfside, aunque una persona fue rescatada de los escombros, ahora parece muy poco probable que queden sobrevivientes por encontrar. El miércoles, las autoridades locales anunciaron que el objetivo principal de los equipos de búsqueda ya no era el rescate sino la recuperación, y que se presume que las víctimas desaparecidas están muertas.

Firma de rescate MAGNUS: Todo se convirtió en polvo

Hilik Magnus es el fundador de MAGNUS International Search and Rescue, un proveedor de servicios de búsqueda y rescate en tierra y gestión de emergencias con sede en Tel Aviv que trabaja con compañías de seguros, viajeros independientes y organizaciones internacionales.

El equipo de la compañía fue uno de los primeros grupos de búsqueda y rescate en llegar a las áreas de desastre en Tailandia, el sur de la India y Sri Lanka a raíz del tsunami de 2004 que azotó la región y causó una devastación masiva. La compañía también brindó ayuda para encontrar ciudadanos israelíes desaparecidos tras el terremoto de 2011 que afectó a Christchurch, Nueva Zelanda. Más recientemente, MAGNUS estaba en el suelo después del terremoto de abril de 2015 que mató a casi 9.000 personas en Nepal.

Aunque no estaba familiarizado con las especificaciones técnicas del colapso de Champlain Towers South, Magnus le dijo a The Media Line que la devastación parecía ser extrema y diferente a otros sitios de desastre que había visto.

“El edificio no se derrumbó normalmente. Parece un montón de [escombros] de un área erosionada «.

«Es increíble lo que pasó allí y es muy difícil porque no hay maquinaria que pueda ayudar».

Señaló que normalmente se usarían tractores y grúas para quitar losas de cemento y barras de hierro, pero que los equipos de Surfside han tenido que recurrir a la remoción manual de escombros pieza por pieza debido a la total y total destrucción.

“En un derrumbe normal de un edificio, se encuentran losas de cemento que crean espacios y atrapan el aire en el interior después de que caen. Esto permite que las personas que están atrapadas en el interior respiren, pero aquí no hay nada. No hay posibilidad de que haya supervivientes. Aunque no estoy allí, parece que todo se ha convertido en polvo «.

No hay tecnología, dijo, que marcaría la diferencia en los esfuerzos de rescate en este momento.

“He visto caer edificios en Turquía, Armenia y otros lugares. … Este colapso fue extremadamente severo. No sé cómo construyeron este edificio, pero se derrumbó de una manera muy absoluta. Se convirtió en polvo. Es muy extraño.»

Lección aprendida

Volviendo al Coronel Vach, el comandante de la unidad de búsqueda y rescate militar israelí, The Media Line preguntó qué lecciones se podían aprender del desastre de Surfside.

La clave para brindar un cierre rápido a las familias que esperan noticias sobre sus seres queridos desaparecidos, dijo Vach, fue la cooperación.

“El hecho de que Estados Unidos nos pidiera que fuéramos fue un gran honor y privilegio para nosotros. Y esta cooperación condujo a un gran éxito trabajando a un ritmo que nunca pensamos que podríamos.

“Todos, incluyéndome a mí, estimamos que llevaría meses encontrar los cuerpos. Pero ahora estamos hablando de días «.