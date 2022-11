Biden dice que es «improbable» que el misil que impactó en Polonia fuera disparado desde Rusia

Itongadol.- El presidente Joe Biden dijo el miércoles que era «improbable» que un misil que mató a dos personas en Polonia, país aliado de la OTAN, fuera disparado desde Rusia, pero se comprometió a apoyar la investigación de Polonia sobre lo que había llamado un misil «de fabricación rusa».

Biden habló después de convocar una reunión «de emergencia» de los líderes del Grupo de los Siete y de la OTAN en Indonesia el miércoles por la mañana para realizar consultas sobre el ataque que mató a dos personas en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.

«Hay información preliminar que lo rebate», dijo Biden a los periodistas cuando se le preguntó si el misil había sido disparado desde Rusia. «Es poco probable en las líneas de la trayectoria que haya sido disparado desde Rusia, pero ya veremos».

No estaba inmediatamente claro si Biden estaba sugiriendo que el misil no había sido disparado por Rusia en absoluto. Ucrania aún mantiene reservas de armamento de fabricación rusa y ex soviética, incluido el sistema de misiles de defensa aérea S-300.

El presidente, que fue despertado durante la noche por el personal con la noticia de la explosión del misil mientras se encontraba en Indonesia para la cumbre del Grupo de los 20, llamó a primera hora del miércoles al presidente polaco Andrzej Duda para expresarle sus «profundas condolencias» por la pérdida de vidas. Biden prometió en Twitter «el pleno apoyo y asistencia de Estados Unidos a la investigación de Polonia» y «reafirmó el férreo compromiso de Estados Unidos con la OTAN».

Biden dijo que informó a los aliados sobre sus conversaciones con Duda y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y que había «total unanimidad entre la gente de la mesa» para apoyar la investigación de Polonia sobre el atentado.

«Voy a asegurarme de que averiguamos exactamente lo que pasó», dijo. «Y luego vamos a determinar colectivamente nuestro siguiente paso mientras investigamos».

Reunido en una gran mesa redonda en un salón de baile de su hotel, el presidente estadounidense recibió a los líderes del G-7, que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, junto con el presidente del Consejo Europeo y los primeros ministros de España y Holanda, aliados de la OTAN.

Biden mantuvo más tarde una reunión por separado con el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, en su primera conversación prolongada desde que asumió el cargo el mes pasado.

«Vamos a seguir apoyando a Ucrania mientras Rusia continúe con su agresión», dijo Biden junto a Sunak, añadiendo que estaba «contento de que estemos en la misma página» en el apoyo a Ucrania.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco identificó el misil como fabricado en Rusia. Pero el presidente de Polonia, Duda, se mostró más cauto sobre su origen, diciendo que las autoridades no sabían con seguridad quién lo había disparado o dónde se había fabricado. Dijo que «muy probablemente» era de fabricación rusa, pero que aún se está verificando. De confirmarse, sería la primera vez desde la invasión de Ucrania que un arma rusa cae sobre un país de la OTAN.

La base de la alianza de la OTAN es el principio de que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos ellos, lo que hace que el origen del lanzamiento del misil sea crítico para determinar los siguientes pasos.

Biden también dijo que los líderes condenaron «la última serie de ataques con misiles rusos», en referencia a los ataques rusos confirmados en los últimos días que han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania y han causado apagones generalizados.

«En el momento en que el mundo se reunió en el G-20 para instar a la desescalada, Rusia sigue escalando en Ucrania, mientras nosotros nos reunimos», dijo Biden. «Hubo decenas y decenas de ataques con misiles en el oeste de Ucrania».

Biden y sus aliados se habían propuesto aislar a Rusia en la cumbre del G-20 y se esperaba que el comunicado final del grupo mostrara que «la mayoría» de las naciones del G-20 condenan la invasión rusa.