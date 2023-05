Archivos holandeses sobre colaboradores nazis serán digitalizados y abiertos al público en 2025

Itongadol/Agencia AJN.- El gobierno holandés planea revelar información sobre 300.000 personas investigadas por su colaboración con los nazis.

Durante las últimas siete décadas, solo los investigadores y familiares de los acusados de colaborar con los nazis podían acceder a la información en poder de los archivos holandeses. Pero una ley que protege los datos expirará en 2025.

En febrero, The War in Court, un consorcio holandés dedicado a preservar la historia, anunció que pondría los registros a disposición cuando expire la ley de privacidad. El esfuerzo atrajo atención adicional esta semana por un artículo del New York Times.

“Es un archivo sensible”, dijo al Times Edwin Klijn, líder del proyecto The War in Cort.

“Durante años, el tema de la colaboración ha sido una especie de tabú”, agregó. “No hablamos mucho de colaboración, pero ahora estamos a 80 años de esos hechos y es hora de que enfrentemos esta parte oscura de la guerra”.

Holanda tiene el segundo número más alto del mundo de salvadores de judíos documentados, pero también tuvo muchos colaboradores que, por la proximidad de Holanda a Alemania, ayudaron a los nazis a alcanzar la tasa de mortalidad más alta entre los judíos en cualquier parte de la Europa occidental ocupada por los nazis. De 140.000 judíos holandeses, más de 100.000 fueron asesinados. Como se presume que sucedió con la víctima más famosa de los nazis en los Países Bajos, la cronista adolescente Ana Frank, muchos fueron entregados por sus vecinos y conocidos.

El gobierno holandés investigó a 300.000 personas por colaborar con los nazis y más de 65.000 de ellas fueron juzgadas en un sistema judicial especial en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero fue solo en 2020 que el gobierno holandés se disculpó por no proteger a los judíos durante el Holocausto, mucho después de que otros líderes europeos y los judíos locales solicitaran una disculpa. Una plaza llevaba el nombre de un alcalde que entregó judíos a los nazis hasta el año pasado.

El archivo que se abrirá en 2025 ofrecerá acceso generalizado a las investigaciones de la posguerra.

Los 32 millones de documentos contenidos en el archivo incluyen informes de testigos, tarjetas de membresía del Movimiento Nacionalsocialista Holandés, diarios y peticiones de indulto y fotos. Actualmente, el archivo recibe entre 5.000 y 6.000 solicitudes al año y no puede atender más.

Los documentos serán digitalizados para permitir búsquedas por palabras clave o nombres. “Podrás escribir el nombre de una víctima y descubrir quién fue acusado de traicionarla”, detalló Klijn.