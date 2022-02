389 rusos fueron detenidos por protestar en Moscú contra la invasión de Ucrania

Itongadol.- La policía rusa realizó este jueves 389 detenciones en la plaza Pushkin de Moscú, en la que los ciudadanos acudieron para protestar por la actual invasión de Ucrania. Además, las protestas contra la guerra tuvieron lugar en al menos 39 ciudades rusas diferentes, en la que también hubo detenidos, sumando 549 en total.

389 ciudadanos rusos fueron detenidos por la policía tras manifestarse con carteles en los que se leía «¡No a la guerra!» y otros mensajes contra Putin en la plaza Pushkin, que fue cerrada por la policía.

Multiple arrests in central Moscow this afternoon as people come out with posters reading “No to War!” The central Pushkin Square has now been blocked off by police. pic.twitter.com/2Wy9Vt6yWF

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 24, 2022