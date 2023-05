McCarthy, Presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., al Parlamento israelí: Cuidado con China

Itongadol.- Israel debe hacer más para garantizar que China no robe su tecnología, expresó el Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en su discurso ante la Knesset (el Parlamento israelí) el lunes.

«Nuestra innovación está en peligro por una nueva amenaza: el Partido Comunista Chino (PCC). Aunque el PCC se disfrace de promotor de la innovación, en realidad actúa como un ladrón. No debemos permitir que roben nuestra tecnología», advirtió McCarthy.

McCarthy elogió a Israel por haber puesto en marcha un proceso para revisar las inversiones extranjeras, pero añadió que «anima encarecidamente a Israel a que siga reforzando su supervisión de las inversiones extranjeras -en particular las chinas- basándose en los pasos que dio en un principio».

«Si cooperamos, estoy seguro de que superaremos el reto y garantizaremos un futuro mejor para nuestras dos naciones», afirmó.

McCarthy, que llegó a Israel con una delegación de 20 miembros del Congreso estadounidense, fue el segundo presidente de la Cámara de Representantes en dirigirse a la Knesset. El primero fue Newt Gingrich, que lo hizo en 1998.

The United States and Israel share a special relationship: we are the only two countries in history that were conceived in liberty and dedicated to the proposition that we are all equal. I know the best days for Israel—and our unbreakable bond—are ahead of us. 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/Zq63vDzLHw

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 1, 2023