Estados Unidos I Los candidatos presidenciales del Partido Republicano compiten por el voto sionista cristiano

Itongadol.- Cuando John McCain era el candidato presidencial republicano en 2008, se vio obligado a rechazar el apoyo del pastor de la gran iglesia John Hagee después de que saliera a la luz un sermón que fue calificado de antisemita.

Pero a medida que se intensifica la campaña para la Casa Blanca en 2024, Hagee y su organización, Cristianos Unidos por Israel (CUFI), parecen ser bienvenidos dentro del Partido Republicano (GOP).

Hagee y CUFI recibieron a varios aspirantes presidenciales en su cumbre anual en los suburbios de Washington esta semana, incluyendo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, y el ex vicepresidente del país, Mike Pence.

Todos ellos prometieron una inquebrantable lealtad a Israel y se mostraron unánimes a la hora de criticar al presidente estadounidense Joe Biden por su debilidad.

El evento -y el destacado papel de Hagee en él- fue un recordatorio de cómo el mayor abrazo del GOP al sionismo cristiano fue evolucionando desde la marginalidad a la corriente principal durante años, especialmente después de que la presidencia de Donald Trump reconfigurara el modus operandi de la política republicana.

La cumbre anual de CUFI se convirtió en un evento habitual para los republicanos que desean mostrar su buena fe proisraelí y cristiana conservadora a la audiencia evangélica mayoritariamente blanca.

Mientras Israel experimenta un tumultuoso giro a la derecha, el apoyo a su gobierno se transformó en un elemento clave para cortejar a la base blanca evangélica republicana, muchos de los cuales creen que el Estado de Israel y su pueblo judío cumplen la profecía bíblica.

El ex presidente estadounidense Donald Trump, favorito del GOP, no asistió al acto. Según CUFI, Trump no fue invitado a la cumbre de este año, aunque sí estuvo invitado en el pasado.

Durante su mandato, Trump ofreció políticas que eran populares entre los sionistas cristianos estadounidenses y los nacionalistas religiosos israelíes, incluido el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalem y el apoyo a los asentamientos judíos en Cisjordania en detrimento de las esperanzas palestinas de tener un Estado.

En su plataforma Truth Social, el año pasado Trump expresó: «Ningún presidente hizo más por Israel que yo. Algo sorprendente, sin embargo, es que nuestros maravillosos evangélicos lo aprecian mucho más que la gente de fe judía, especialmente los que viven en Estados Unidos».

La mayoría de los judíos estadounidenses siguen siendo votantes demócratas incondicionales y críticos con el ex presidente, incluidos sus vínculos con extremistas. En medio del creciente antisemitismo, Trump organizó una cena en Mar-a-Lago el otoño pasado con dos antisemitas declarados.

La división partidista también se extendió a Israel: los republicanos tienen una opinión mucho más favorable del país que los demócratas, según los sondeos de opinión.

Otros candidatos del GOP estuvieron preparando el terreno para ser la opción sionista cristiana en 2024.

El senador Tim Scott, que participó en anteriores cumbres del CUFI pero no lo hizo este año, impulsó medidas contra el antisemitismo en el Congreso, informó Times of Israel.

DeSantis, por su parte, repitió su visita a Jerusalem en abril para hablar y reunirse con líderes israelíes. «La Biblia cobra vida cuando estás en Israel», aseguró este lunes el gobernador de Florida a los 1.200 asistentes a la cumbre del CUFI de este año.

Además, DeSantis destacó su trabajo mientras estuvo en el Congreso para reubicar la embajada estadounidense. Hagee agregó que conoció a DeSantis cuando se inauguró la embajada en la capital israelí, en 2018.

Por otro lado, Pence y Haley, que encabezaron la cumbre, pregonan sus registros sobre Israel bajo la administración Trump en la que sirvieron y mencionaron sus políticas pro-Israel mientras se distanciaban cuidadosamente de Trump. Haley evitó nombrar al ex presidente en su discurso en el CUFI y Pence solo hizo una breve referencia a la «administración más pro-Israel» en la historia de Estados Unidos.

Estos políticos cultivaron sus lazos con Hagee durante años y fueron asiduos a los eventos de CUFI. Pence hizo una aparición en la iglesia Cornerstone de Hagee en San Antonio en enero, mientras que Haley invitó a Hagee a dar la oración de apertura en el lanzamiento de su campaña presidencial en febrero.