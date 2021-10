Estados Unidos emite sanciones relacionadas con Irán por el programa de aviones no tripulados

Itongadol.- Estados Unidos emitió una nueva ronda de sanciones relacionadas con Irán, vinculadas a un programa de aviones no tripulados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que, según dijo, amenazaba la estabilidad regional, informó el viernes el Departamento del Tesoro.

Los funcionarios estadounidenses, en un comunicado, dijeron que el CGRI ha estado proporcionando vehículos aéreos no tripulados (UAV) o aviones no tripulados para su uso por los grupos respaldados por Irán, incluido el grupo terrorista libanés Hezbolá, y en Etiopía, país afectado por la crisis.

«La proliferación de vehículos aéreos no tripulados por parte de Irán en la región amenaza la paz y la estabilidad internacionales. Irán y sus militantes por delegación han utilizado vehículos aéreos no tripulados para atacar a las fuerzas estadounidenses, a nuestros socios y al transporte marítimo internacional», declaró el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. «El Tesoro seguirá exigiendo a Irán que rinda cuentas por sus actos irresponsables y violentos».

Las sanciones anunciadas el viernes se dirigen a cuatro personas, entre ellas el general de brigada del CGRI Saeed Aghajani, quien, según Estados Unidos, supervisa las operaciones de los vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aeroespacial.

Las acciones del Departamento del Tesoro también se dirigen a dos empresas -Kimia Part Sivan Co. y Oje Parvaz Mado Nafar Co.- que, según dice, adquirieron componentes para el programa y prestaron otro tipo de asistencia.

Las sanciones bloquearán el acceso a los bienes sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos de las personas designadas, mientras que a los estadounidenses se les prohíbe en general realizar transacciones con las personas designadas o sus bienes bloqueados, dijo el Tesoro.