HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / NACE EL GUITARRISTA SKAY BEILINSON

Itongadol.- El 15 de enero de 1952 nació en la ciudad de La Plata el guitarrista y compositor considerado uno de los grandes exponentes del rock argentino, Eduardo “Skay” Beilinson, a quien la Fundación Konex lo premió en el 2015 otorgándole el Diploma al Mérito Konex como uno de los 5 mejores solistas de rock de la década 2006-2015 en la Argentina.

Beilinson a los 12 años comenzó a estudiar guitarra con el maestro Leopoldo Ezcurra, estudiando música clásica y folclore, a lo que le agregaba, a su pedido, acordes de los temas de Los Beatles, Rolling Stones, Animals y todas las bandas contemporáneas. Cuatro años después, junto con tres amigos, conformó una banda que llamaron Taxi Rural y también viajo a Francia y Gran Bretaña a fines de los años ’60, que puede considerarse como un viaje iniciático para su producción artística, pues al regresar al país lo hizo acompañado por un amplificador Marshall, una guitarra Grestch, un wah wah, un distorsionador y cargado de discos de Hendrix, Cream, Pink Floyd y Vanilla Fudge.

En ese tiempo vivió en comunidades hippies en su ciudad natal primero y luego en otras localidades del interior de la Argentina, y se integraron al conjunto de rock que tenía la Cofradía de la Flor Solar.

Beilinson con esos músicos y otros que se sumaron conformaron el grupo Diplodocum Red & Brown, que grabó un simple en 1970 y llegó a presentarse en el Instituto Di Tella.

Durante este período comenzó a ser conocido como “Skay”, seudónimo que le fue dado por la artista plástica argentina Marta Minujín en uno de sus “happenings“, debido al color azul de sus ojos, y a tocar además de rock, blues y música psicodélica; también es cuando estabiliza su pareja con Carmen Castro, conocida como la «Negra Poli”.

En 1974 Skay conoce a Carlos “el Indio” Solari, con quien comienza a componer temas como «Mariposa Pontiac» y «Un tal Brigitte Bardot” y conforman “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, emblemática banda que en sus presentaciones, que por motivos políticos se efectuaban en localidades del interior del país durante el gobierno militar, incluían performances y músicos que participaban solo de algunas actuaciones.

A principios de los ’80 comienzan, los Redondos, a actual en pubs de La Plata y Buenos Aires; arman un repertorio y en diciembre de 1984 graban su primer disco «Gulp», y comienzan a ser conocidos popularmente, y en 1986 editaron “Oktubre”, un disco trascendente en el rock argentino, que incluía obras en las que se destacaban las guitarras de Skay y de Tito Fargo Daviero, marcando el comienzo de una serie de éxitos masivos, pero a la vez de desavenencias internas entre Beilison, la Negra Poli y el Indio Solari que culminaron con la disolución de los Redondos, y que cada uno de los artistas comenzara a actuar separadamente.

Skay graba en el 2002, como solista, el disco «A través del mar de los sargazos” y comienza a actuar en lugares chicos y en diversos lugares del interior de la Argentina, para luego iniciar un ciclo de recitales en Buenos Aires y Mar del Plata, presentando sus nuevas creaciones.

También acepta a actuar como guitarrista invitado en los shows de otros conjuntos musicales, y participa del Festival Cosquín Rock.

En el 2004 edita “Talismán”, en el 2007 un álbum titulado “La marca de Caín”, y en el 2010 otro álbum “Donde vas”. En esos años conformó una banda, que va cambiando de nombre a la vez que se suceden los conciertos en los que actúa y los discos que edita, siendo el último el del 2016. “El engranaje de Cristal”, un álbum de diez canciones.

En una entrevista del año 2013, Skay relata sobre sus origines y su religión: “En casa éramos judíos casi sin serlo, porque no se profesaba nada, no se celebraban fiestas, ni siquiera fuimos bautizados. Mis viejos eran ateos. Curiosamente, de grandes, la cosa cambió. Mi hermano Guillermo se volcó al estudio de judaísmo, de la Cábala. Me pasó un montón de textos, y descubrí una cultura riquísima. Mi padre nació en Azerbaiján, en Bakú, en el Mar Caspio, que es la zona de los kurdos. Siempre pensé que había algún gen dando vuelta por ahí que me llevaba a hacer este tipo de escalas de Medio Oriente. Me salen solas, me resultan familiares”.