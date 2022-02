EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / SE PUBLICA EL PRIMER PERIÓDICO EN HEBREO

Itongadol.- El 12 de febrero de 1886 se publicó la primera edición de Hayom, el primer periódico diario en hebreo. Publicado en San Petersburgo, Rusia, el medio era una respuesta al creciente sentido de identidad nacional entre los judíos que vivían en el imperio zarista y fue una reacción a la ola mortal de violencia antisemita que había empezado a arrasar a la región esa misma década.

Hayom, que en hebreo significa «Hoy», era una iniciativa ambiciosa, no solo porque era publicado diariamente, sino porque apuntaba a un gran marco de lectores e intentaba resistirse a la tentación de ofrecer emociones baratas y también porque no estaba asociado a ningún campo ideológico en particular.

Su editor fundador, Judah Leib Kantor, dijo que su intención era «establecer hechos, indicaciones y eventos simples ante el lector, y dejarlo juzgar lo que le parezca».