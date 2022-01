Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace Natán Sharansky

Itongadol.- Natán Sharansky nació el 20 de enero de 1948 en Donetsk, Ucrania, cuando formaba parte de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en el seno de una familia judía con el nombre de Anatoli Borísovich.

Desde chico se destacó como un prodigio en el ajedrez, participando en torneos y disputando partidas simultáneas, especialmente contra adultos, entre ellas las denominadas “a ciegas”, una modalidad en la que es necesario que el ajedrecista tenga mentalmente ubicadas las piezas de cada partida y recuerde cómo se llegó a esa posición antes de cada jugada. Esta experiencia le fue muy útil, según sus palabras, cuando estuvo detenido en la Unión Soviética.

Siendo un joven con un futuro que podía llegar a ser brillante en el marco del deporte, como ajedrecista, se graduó en matemática aplicada, en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, pero decidió priorizar su judaísmo y solicitó, en 1973, una visa de salida al Estado de Israel, la que le fue negada bajo el pretexto de que su emigración comprometía la seguridad nacional del régimen soviético.

A partir de ese momento, se involucró activamente en el movimiento de derechos humanos que tenía como líder a Andréi Sájarov, un físico nuclear reconocido mundialmente y disidente del sistema soviético, a quien se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 1975, y que las autoridades de la URSS no le permitieron viajar a recibirlo.

A los judíos que las autoridades soviéticas le negaban la visa de salida para emigrar a Israel se los comenzó a llamar “refuseniks” y Anatoli Sharansky fue uno de los fundadores y portavoces del movimiento a favor de los refuseniks. Debido a su activismo, fue arrestado en marzo de 1977 acusado de ser un traidor por espiar a favor de los Estados Unidos, cargo completamente falso, pero por el que lo condenaron en julio de 1978 a 13 años de trabajos forzados. Estuvo casi un año y medio en la prisión de Lefórtovo, conocida porque en ella la KGB torturaba a los detenidos, y luego fue enviado a Perm 35, un campo de trabajo en Siberia, enmarcado en el sistema del Gulag.

Previo a su detención, había solicitado autorización para contraer matrimonio, lo que también le fue negado por lo que se casó con Avital en una de las pocas sinagogas que funcionaban en la URSS, y su mujer casi de inmediato emigró a Israel esperando que Sharansky la siguiera poco tiempo después, lo que no pudo hacer por haber sido detenido.

Durante los años en que estuvo detenido, Sharansky se convirtió en un símbolo de los derechos humanos en general y de los refuseniks en particular, atrayendo el interés de los movimientos de Derechos Humanos occidentales. Su esposa Avital encabezó una manifestación de aproximadamente 250.000 judíos Nueva York para solicitar su liberación cuando el líder soviético Mikhail Gorbachev asistía a la Asamblea de la Naciones Unidas.

La presión ejercida tuvo éxito y Sharansky fue liberado el 11 de febrero de 1986 en la ciudad de Berlín todavía dividida, en un canje por dos espías checoslovacos detenidos, siendo recibido por el embajador israelí en Berlín occidental, quien en ese momento le entregó la documentación que lo acreditaba como ciudadano israelí con el nombre de Natán Sharansky, y esa misma noche se trasladó al Estado judío, donde se involucró en la causa de los judíos soviéticos.

Presidió el Foro Sionista integrado por ex activistas soviéticos y, luego de la gran ola emigratoria de judíos soviéticos (1989) que llegó a Israel, comprendió que era necesario promover activamente su absorción al país. En 1995 junto a otro refusenik, Yuli Edelstein, fundó y lideró el partido político Yisrael B’Aliya, que al año siguiente obtuvo 7 lugares en la Knesset (parlamento israelí). Sharansky lo integró de manera ininterrumpida hasta 2006, habiendo ocupado diversos cargos ministeriales en cuatro gobiernos distintos, siendo uno de los ministros del gabinete de Ariel Sharon. Renunció el 2 de mayo de 2005 por no estar de acuerdo con el retiro israelí de la Franja de Gaza.

En noviembre de 2006, Natan Sharansky dimitió de la Knesset y asumió el cargo de presidente del recién creado Instituto Adelson de Estudios Estratégicos del Centro Shalem en Jerusalén, y en junio de 2008 prestó juramento como máxima autoridad de la Agencia Judía para Israel, cargo que mantuvo por diez años, hasta junio de 2018.

Natán Sharansky y su esposa Avital viven en Jerusalén y tienen dos hijas: Rachel y Hannah, ya mayores y casadas.

Sharansky ha escrito tres libros: “Fear no evil (No temas ningún mal)”, su autobiografía donde relata sus crudas vivencias, durante su injusto juicio, prisión y confinamiento en la Unión Soviética; “The case for democracy: The power of freedom to overcome tyranny and terror (El caso por la democracia: El poder de la libertad para vencer la tiranía y el terror)”, co-escrito con Ron Derner, sobre los puntos oscuros del régimen comunista soviético; y “Defending Identity, Its Indispensable Role in Protecting Democracy (Defender la identidad, su papel indispensable en la protección de la democracia)”.

Natán Sharansky ha recibido diversas distinciones. La última, a mediados de 2020, fue el Premio Génesis 2020, por toda una vida de trabajo promoviendo las libertades políticas y religiosas, otorgada por la Genesis Prize Foundation, que tiene una recompensa de un millón de dólares que Natán Sharansky donó “a las organizaciones que combaten el coronavirus y ayudan a las personas más afectadas por este atroz e invisible enemigo”.