Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace el pianista y cantante Jerry Lee Lewis

Itongadol.- El 29 de septiembre de 1935 nació Jerry Lee Lewis, pianista y cantante estadounidense, y uno de los pioneros del Rock and Roll. Fue apodado “The Killer”, el asesino, por su puesta en escena y su fuerte personalidad. Entró en el Salón de la Fama del Rock y ocupa el puesto 24 en el ranking de los mejores músicos del siglo, según la revista Rolling Stone.

Jerry Lee Lewis nació en una familia muy pobre de Ferriday, en la parroquia de Concordia, al este de Luisiana. Debido al talento mostrado por Jerry Lee ya desde su infancia, sus padres hipotecaron su granja para comprarle un piano.

En 1952, con 16 años, contrajo matrimonio con Dorothy Barton, dos años mayor que él (en esa época, en el sur de Estados Unidos, eran comunes los matrimonios a temprana edad). Ese mismo año grabó sus primeras canciones: una composición para piano llamada «New Orleans boogie» y una versión de la balada country de Lefty Frizze «Don’t stay away (‘til love grows old)». En septiembre de ese año su madre lo envía a una escuela religiosa de Waxahachie, Texas, para que interpretase música exclusivamente religiosa, pero pronto fue expulsado por tocar una versión de «My God is real» en estilo boogie-woogie.

En 1953, sin divorciarse de su primera esposa, se casa con Jane Mitcham cuando esta queda embarazada del que sería el primer hijo de Lewis, Jerry Lee Lewis Jr.3 En 1954 volvió a grabar, haciendo versiones de canciones country como «If I ever needed you» y «I don’t hurt anymore».4 En estos primeros años actuó en clubes en Ferriday, Natchez, Misisipi y Nashville (Tennessee). Al intentar aparecer en The Louisiana Hayride es rechazado ya que según los ejecutivos del programa debía tocar la guitarra y no el piano.

En 1956, después de leer un artículo sobre Elvis Presley en una revista, viaja a Memphis para probar suerte grabando en su misma compañía discográfica, Sun Records. En ese momento, el dueño de la discográfica, Sam Phillips, se encontraba en un viaje en Florida así que fue Jack Clement quien grabó sus primeras canciones para el sello: una versión de «Crazy arms» de Ray Price y una composición propia llamada «End of the road».

El 4 de diciembre de ese mismo año se produce un acontecimiento histórico cuando, en una sesión improvisada en la sede de la compañía, graba varios temas junto a Elvis, Carl Perkins y Johnny Cash. Bautizados Million Dollar Quartet («El cuarteto del millón de dólares») en un artículo periodístico aparecido días después e inmortalizados en una célebre fotografía con Elvis al piano, la grabación no vería la luz pública hasta décadas después.

Fue en 1957 cuando Lewis alcanza un éxito masivo con «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On». Después de no ser admitida en The Ed Sullivan Show, calificada de inmoral, la presenta en The Steve Allen show, gracias al cual alcanza el número uno en las listas de country y R&B y el tercer puesto en las de pop, llegando a vender seis millones de discos en todo el mundo.