EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / NACE EL PERIODISTA QUE INVESTIGÓ EL CASO WATERGATE

Itongadol.- Carl Bernstein, nacido el 14 de febrero de 1944 en la ciudad de Washington, es un destacado periodista de investigación de ascendencia judía, que junto con Bob Woodward, para The Washington Post, investigó lo que había de extraño en la detención de cinco personas a raíz del robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, el 17 de junio de 1972.

La investigación llegó a la conclusión de que se relacionaba con la campaña electoral para la elección del presidente de los Estados Unidos a principios de noviembre de 1973, en la que el presidente Richard Nixon, del partido Republicano, se postularía para su reelección. Ese escándalo político, conocido popularmente como Watergate, involucró a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas; muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon, quien antes de ser sometido a juicio político, renunció el 8 de agosto de 1974.

Por esa investigación periodística, Berntein y Woodward recibieron el Premio Pulitzer, máximo galardón periodístico estadounidense.

Bernstein comenzó a trabajar para The Washington Post en 1966, tanto como reportero de temas políticos como crítico de rock y escribió algunas ocasionales notas de música. En 1976 pasó a desempeñarse a cargo de la jefatura de la oficina de Washington del ABC News; a la vez que enseñó en la Universidad de Nueva York y colaboró con la revista Time. Otros de los medios en los que ha escrito son USA Today, Rolling Stone y The New Republic.

Carl Bernstein junto con Bob Woodward son coautores de dos libros relacionados a Watergate: “Todos los hombres del Presidente” (1974), que detalla los éxitos y fracasos de sus esfuerzos periodísticos para desenmarañar el escándalo, y “Los últimos días” (1976), descripción de los meses finales de la presidencia de Nixon.

Otra obra polémica que lo tiene como coautor es “Su Santidad Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo» (1996), junto con el vaticanista Marco Politi, pues declaró que creía que los soviéticos vieron al Papa como una seria amenaza para su supervivencia y la del comunismo en general, y cree que la caída del comunismo en Europa se debió a los trabajos subterráneos del pontífice.

También publicó “Lealtades. Memorias de un hijo” (1990) y en el 2007 “Una mujer a cargo. La vida de Hillary Clinton”, una biografía de la por entonces sólo esposa del ex presidente Clinton y miembro del Senado de los Estados Unidos.

Padre de dos hijos: Jacob y Max Bernstein, estuvo casado con Carol Honsa (1968-1972) y Nora Ephorn (1976-1980) y en 2003 contrajo matrimonio con Christine Kuebeck.

Sus logros profesionales se vieron eclipsados tanto por las citas mantenidas con celebridades de Hollywood como por su arresto por conducir ebrio.