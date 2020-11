Efemérides. Hoy en la historia judía, el cantante Art Garfunkel cumple 79 años

Itongadol.- Arthur Ira Garfunkel, cantante, poeta y ocasional compositor estadounidense, conocido por ser miembro del dúo Simon & Garfunkel, así como por su carrera solista, bajo el nombre de Art Garfunkel, nació el 5 de noviembre de 1941, Forest Hills, un barrio de Queens, Nueva York. Era hijo de Rose y Jack Garfunkel, una familia judía de ascendencia rumana y comenzó a cantar desde chico, inspirándose en los cantantes de la época y entrenándose por su propia cuenta, pues su padre, un vendedor ambulante, le había comprado un grabador.

Mientras cursaba en Forest Hills Junior Elementary School cantaba canciones en los pasillos y actuaba en la obras teatrales escolares. Allí conoció a Paul Simon, ambos vivían en Qeens, a pocas cuadras y formaron un dúo que comenzó a cantar en concursos de talentos escolares y a practicar largas horas en los sótanos. Durante sus años de escuela secundaria, actuaron como Tom Landis y Jerry Graph, interpretando música original de Simon, y juntaron dinero para hacer su primera grabación profesional. Su tema «Hey Schoolgirl», fue un éxito menor, y le aseguró al dúo un contrato de grabación con Big Records en 1957.

Al concluir la secundaria se separaron y Garfunkel asistió a la Universidad de Columbia donde estudió historia del arte y también obtuvo una maestría en matemáticas, a la vez que siguió cantando y grabando discos simples.

El registro natural de Garfunkel es de tenor, pudiendo bajar hasta el de barítono, pero la calidad de su voz ha cambiado a lo largo de cuatro décadas, especialmente a partir de sus cincuenta años, cuando su registro comenzó a hacerse más grave debido a sus largos años como fumador.

En 1962 volvió a unirse a Simón y conformaron el dúo folk utilizando sus nombres reales y se convirtieron en Simon & Garfunkel. A finales de 1964, lanzaron el álbum de estudio Wednesday Morning, 3 AM y volvieron a separarse por un tiempo pero siguieron creando juntos, Simón escribiendo cancionesy Garfunkel proporcionando arreglos vocales y armonías, y grabando álbumes que fueron convirtiéndose en éxitos tanto comerciales como de la crítica especializadas. En 1967 contribuyeron en la banda sonora de la película dirigida por Mike Nichols, El Graduado, y la única canción original de ambos, «Mrs. Robinson», se convirtió en un éxito número uno. Pero a la vez fue el inicio de una nueva separación, que se concretó luego de la aparición del álbum más exitoso hasta el momento, Bridge Over Troubled Water, en 1970, que fue un gran éxito y por el cual ganaron seis premios Grammy, incluidos Álbum del año, Canción del año y Disco del año. para su tema principal.

Garfunkel continuó su carrera como solista y colaboró en diversas bandas sonoras de películas, además de grabar varios discos de diverso nivel de éxito comercial.

Ocasionalmente el dúo se reúne para grabaciones y conciertos, y en el 2003 recibieron un Premio Grammy por los logros de su carrera.

La vida privada de Art Garfunkel no ha sido fácil, se casó por primera vez con la arquitecta Linda Marie Grossman el 1 de octubre de 1972 y se divorciaron en 1975 y afirmó en reportajes que fue un matrimonio “turbulento y terminó amargamente”.

Luego estuvo románticamente involucrado con la actriz y fotógrafa Laurie Bird hasta su suicidio en 1979, debido a una sobredosis de drogas, por lo que Garfunkel quedó devastado y se sintió culpable durante muchos años.

Con la actriz Penny Marshall tuvo una corta relación a mediados de los ’80, que se convirtió en una amistad permanente, pues afirma que fue la que lo ayudó a salir de la depresión causada por el suicidio de Laurie Bird.

A finales de 1985, Garfunkel conoció a la ex modelo Kathryn (Kim) Cermak mientras filmaba rodaba Good To Go y se casaron tres años después y tienen dos hijos, James, nacido el 15 de diciembre de 1990, y Beau Daniel, nacido el 5 de octubre de 2005, a través de una madre de alquiler.

A lo largo de su vida ha realizado varios largos paseos tanto por los Estados Unidos como por Japón y diversos países de Europa, que resume escribiendo poesía.