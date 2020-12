EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / MUERE EL RUBE GOLDBERG, UN GRAN CARICATURISTA

El 7 de diciembre de 1970, el gran dibujante Rube Goldberg murió a los 87 años.

Goldberg se graduó en la Universidad de California, Berkeley, en 1904, y durante seis meses trabajó en el diseño de la red de alcantarillas de su ciudad natal.

Sin embargo, abandonó su carrera como ingeniero y poco después empezó a trabajar como dibujante humorístico en el diario San Francisco Chronicle. Al año siguiente fue contratado por el San Francisco Bulletin, donde permaneció hasta 1907, encargado de ilustrar la sección deportiva. Ese mismo año se trasladó a Nueva York.

Dibujó historietas para varios periódicos neoyorquinos, incluyendo el New York Evening Journal y el New York Evening Mail. Su trabajo comenzó a ser distribuido por sindicatos de prensa en 1915, lo que estableció su popularidad a nivel nacional.

Aunque la serie que le dio fama duradera fue Inventions of Professor Lucifer Gorgonzola Butts. En esta serie, Goldberg dibujaría diagramas esquemáticos etiquetados de «invenciones» cómicas del imaginario profesor Lucifer Gorgonzola Butts.

Su trabajo no se limitó a los dibujos humorísticos. Redactó también artículos ilustrados en numerosos periódicos, y participó en campañas publicitarias para varias empresas. En 1948 le fue concedido el Premio Pulitzer por sus historietas políticas publicadas en The New York Sun.

En 1945 participó en la fundación de la National Cartoonist Society, de la que se convirtió en presidente un año más tarde.

Más adelante en su carrera Goldberg fue contratado por el New York Journal American, y trabajó allí hasta su jubilación en 1964. Durante su jubilación se mantuvo ocupado con la escultura en bronce.