Efemérides. Hoy en la historia judía. Miriam Kressyn: la «Primera Dama del Teatro Yiddish”

Itongadol.- La actriz del teatro y el cine yiddish, compositora, traductora, estrella de grabación, locutora de radio, historiadora del teatro yiddish, analista de noticias y maestra Miriam Kressyn nació en Bialystokm Polonia, el 4 de marzo de 1910, en el seno de una familia judía de bajos recursos, que ya tenían seis hijos (dos varones y cuatro mujeres).

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial su madre la llevó a la ciudad de Orle, cerca de Bialystock, mientras que su padre y sus hermanos fueron reclutados para cavar zanjas para el ejército polaco. En esa ciudad Miriam Kressyn estudió con un maestro enviado por la organización escolar secular yiddish, que le brindó una formación formativa e instructiva que la alejó de las tradiciones piadosas de su padre.

En 1923 la familia emigró a los Estados Unidos, estableciéndose en Boston, donde se destacó por su pasión por la música y su excelente voz, por lo que obtuvo, al ganar un concurso, una importante beca para estudiar en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, donde estudió durante varios años, planeando eventualmente estudiar derecho.

Cuando los afamados artistas del teatro yiddish Julius y Anna Nathanson actuaron en Boston, a fines de la década del ’20, la oyeron cantar la unieron al coro de su compañía donde interpretó pequeños papeles mientras estudiaba derecho en la Northeastern University.

Tiempo después conoció a Hymie Jacobson quien en 1931 la llevó a actuar en el Arch Street Theatre de Filadelfia, junto a destacados comediantes del teatro yiddish, y con quien se casó en 1933,y juntos realizaron giras por Argentina, Berlín, Inglaterra, Francia, Lituania, Letonia y Polonia. Su actuación en Buenos Aires, en 1931, como la protagonista de la compañía teatral fue memorable, pues habiendo estado programada para trece semanas se extendió a nueve meses.

En 1937 interpretó el papel principal (Esther) en la película Der Purimshpiler de Joseph Green, junto a su esposo y Zigmund Turkow como un jugador viajero de Purim, regresando al año siguiente a Polonia y en 1939 realizaron una gira por Sudáfrica.

El matrimonio con Jacobson culminó a principios de la década del ’40 y en 1943 se casó con el actor Seymour Rechtzeit, popularmente conocido como Seymour Rexite, uniéndose en esa época al Yiddish Art Theatre, dirigido por Maurice Schwartz, actuando en el National Theatre de Nueva York en Second Avenue y Houston durante varias temporadas. También actuó en el programa de radio The Forward’s Hour, y luego por más de cuatro décadas tuvo, junto a su marido, su propio programa radia: l Memories of the Yiddish Theatre, en la radio WEVD.

En la década de 1960 se convirtió en profesora de yiddish en Queens College, Nueva York, donde también dirigió obras de teatro en yiddish, hasta poco antes de su muerte, el 28 de octubre de 1996.

Miriam Kressyn y su esposo Seymour Rexite están enterrados en el bloque 67 del cementerio de Montge Hebron, la sección está reservada para aquellos que formaron parte del teatro yiddish de Nueva York y es mantenida por la Yiddish Theatrical Alliance.