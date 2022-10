Efemérides: Un día como hoy nace Yigal Alón, una de las figuras más destacadas del Estado de Israel en sus primeras tres décadas

Itongadol.- Yigal Alón, una de las figuras más destacadas del Estado de Israel en sus primeras tres décadas, nació el 10 de octubre de 1918 en Kfar Tavor, una pequeña población judía en aquellos años ubicada a los pies del Monte Tavor, en la Baja Galilea, con el apellido Peikowitz, que modificó años después hebraizándolo.

Concluidos sus estudios en Kadoorie Agricultural High School, en 1937, fue uno de los fundadores del kibutz Guinosar, donde vivió hasta su fallecimiento y en cuyo cementerio está enterrado.

Al igual que muchos de otros jóvenes judíos, Alón ingreso en la Haganá al cumplir 18 años, y durante la rebelión árabe de 1936-1939 participó de los escuadrones nocturnos que comandaba Charles Orde Wingate, patrullando el norte de Eretz Israel (tierra de Israel). Luego fue designado comandante de una de las patrullas móviles de la Haganá y en 1941 fue uno de los miembros fundadores del Palmaj, a la vez que integraba el ejército británico, el cual enfrentaba a las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón) en El Líbano y Siria. Al año siguiente, en 1945, fue nombrado Comandante en Jefe del Palmaj.

Al establecerse el Estado de Israel y conformarse Tzavá Haganá LeIsrael (Fuerzas de Defensa de Israel), Yigal Alón recibe el grado de general y es el responsable de varias operaciones en los tres frentes en que los israelíes lucharon en la Guerra de la Independencia: Yiftach en la Galilea, Danny en el centro del país, Yoav y Horev en el Negev.

Previo a estas acciones militares, y durante el primer “alto del fuego” de la Guerra de la Independencia, Alón fue quien, siguiendo las directivas del Gobierno provisional encabezado por David Ben Gurión, ordena bombardear, el 11 de junio de 1948, el barco Altalena que traía armas a Eretz Israel, enviadas por los sionistas revisionistas que apoyaban al Irgún Tzevaí Leumí (Organización Militar Nacional) que comandaba Menájem Beguín.

Al finalizar la Guerra de la Independencia Alón fue designado Comandante de Operaciones del Comando Sur, teniendo a su cargo la seguridad de las fronteras con Egipto y el sur de Jordania, pero antes de fines de 1949 fue relevado de ese cargo y meses después solicitó su retiro del servicio activo del ejército israelí.

Ya retirado viaja a Gran Bretaña, donde estudia durante dos años filosofía en la en la universidad de St. Antony, Oxford, y al regresar a Israel se involucra activamente en la política israelí, convirtiéndose en uno de los líderes de Ajdut Haavodá (unidad de trabajo) partido político sionista socialista, sucesor de Poalei Sión (obreros de Sión).

En 1955 Yigal Alón fue elegido por primera vez miembro de la Knesset (parlamento israelí) y reelegido en todas las elecciones siguientes hasta su fallecimiento. Hasta 1961 se desempeñó en diversas comisiones: Asuntos Económicos, Ley y Justicia, Comité de Educación y Cultura, Comisión Paritaria del Movimiento para la Agenda cuanto a deportes en Israel, y de Asuntos Exteriores y de Defensa.

A partir de 1961 integra como ministro de distintas carteras los gobiernos israelíes que se sucedieron hasta 1977, en el que es elegido presidente del parlamento israelí. En ese período fue ministro de Trabajo (1961-1967), viceprimer ministro y ministro de Absorción de Nuevos Inmigrantes (1967-1969), viceprimer ministro y ministro de Educación y Cultura (1969-1974) y ministro de Relaciones Exteriores (1974-1977).

Desde el 26 de febrero de 1969, fecha en que falleció el Primer ministro Levi Eshkol, se desempeñó como primer ministro interino hasta el 17 de marzo, en que asumió Golda Meir.

Luego de la Guerra de los Seis Días, en julio de 1967, Yigal Alón propuso al gobierno israelí un plan para negociar con los palestinos el territorio de Yehuda y Shombron (Judea y Samaria), conocido como el “Plan Alón”. Él planteaba la retención por parte de Israel de un tercio de Yehuda y Shombron, estableciendo una franja de asentamientos judíos e instalaciones militares a lo largo del valle del Jordán para proteger a la ciudadanía israelí de ataques provenientes del este del país, mientras que al resto, habitado por los árabes se confederaba a Jordania, se le anexaría la franja de de tierra que flanquea el camino de Jericó, Jerusalén, Gush Etzion y una gran parte de la zona de colinas de Hebrón. También solicitó el desarrollo de los barrios judíos en Jerusalem oriental, la rehabilitación del barrio judío de la Ciudad Vieja, y la anexión de Gaza, cuyos habitantes árabes serían reasentados en otro lugar.

En 1978 presidió el Movimiento Sionista Laborista Mundial y cuando falleció, el 29 de febrero de 1980, en la ciudad de Afula, se aprestaba a desafiar el liderazgo de Shimón Peres en el partido político laborista israelí, pues se postulaba para presidirlo.

Yigal Alón – casado con Ruth y padre de Nurit – escribió y publicó tres libros: Shield of David (Escudo de David) Nueva York: Random House, 1970; The Making of Israel\’s Army ( La formación del Ejército de Israel) Londres: Vallentine, Mitchell, 1970; y My Father\’s House (Voluntad de Mi Padre) Nueva York: W. W. Norton, 1975.