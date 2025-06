Israel también sufre la escasez de empleo para jóvenes en la industria tecnológica

Itongadol.- Conseguir trabajo en el sector tecnológico israelí se ha convertido en una misión casi imposible para quienes no tienen experiencia previa. Según datos de la consultora de recursos humanos Ethosia, de 5.641 vacantes actuales en el rubro, solo 88 —apenas un 1,5%— están destinadas a candidatos sin experiencia.

La cifra de postulantes junior ronda los 1.800, aunque probablemente sea mayor. Solo este mes, unas 3.000 personas se sumaron a un grupo de Telegram dedicado exclusivamente a ofertas laborales para principiantes, lo que refleja una demanda muy superior a la oferta.

Eyal Solomon, director ejecutivo de Ethosia, asegura que esta escasez de oportunidades para principiantes no es casualidad. Explica que las grandes compañías, que solían ser el punto de entrada habitual para egresados de carreras y cursos de programación, han modificado sus políticas de contratación. “Reemplazaron parte de sus procesos de formación interna por herramientas basadas en inteligencia artificial. Así, puestos que antes se destinaban a juniors simplemente desaparecieron”, afirma.

El problema no afecta solo a los recién graduados. Incluso quienes cuentan con entre uno y tres años de experiencia enfrentan un panorama complicado: hoy hay 500 vacantes para ese perfil, pero 1.400 personas buscando activamente.

La vara sube, las oportunidades bajan

Avi Lewis, ingeniero de software y creador del sitio Goozali —que reúne unas 4.000 ofertas en unas 900 empresas de tecnología en Israel—, confirma el cambio. “Antes, con dos años de experiencia alcanzaba para entrar. Hoy, tres años es el nuevo mínimo”, señala.

Según los datos de Ethosia, la mayoría de los empleos disponibles son para desarrolladores e ingenieros (56%), seguidos por áreas de IT (15%). Las áreas no tecnológicas, como marketing (4,4%), ventas (4,7%), gestión de proyectos (3%) o recursos humanos (1,6%), representan apenas una fracción mínima del mercado laboral. Eso implica que quienes no tienen formación estrictamente técnica compiten por un puñado de puestos cada vez más exigentes.

A esto se suma una fuerte desigualdad geográfica: el 83% de las vacantes para juniors se concentran en Tel Aviv y el centro del país. En el sur solo hay un 2%, y en Jerusalem un escaso 1,5%. Haifa y el norte reúnen el 13% restante.

Las brechas de género también son notorias: el 72% de los postulantes actuales son hombres, y solo el 28% mujeres. Dado que la mayoría de los empleos son puramente tecnológicos —áreas donde la representación femenina sigue siendo baja—, las desigualdades se profundizan. Y, en un mercado saturado, las empresas prefieren apostar por quienes ya tienen experiencia comprobada.

¿El futuro? Más inteligencia artificial, menos juniors

A este panorama se suma un cambio estructural que afecta a toda la industria: el avance de la inteligencia artificial. Lewis explica que, mientras antes hacía falta un equipo entero para desarrollar un prototipo, hoy una sola persona puede construir un producto básico utilizando herramientas de IA.

“El problema no es exclusivo de Israel”, agrega Solomon. “Las empresas buscan resultados rápidos, precisos y económicos. Para ellas, contratar juniors ya no es una inversión, sino un gasto”.

Lewis lo resume con crudeza: “En el grupo de Telegram que abrí para posiciones sin experiencia, intento publicar al menos un puesto cada dos días. A veces son trabajos temporales o con condiciones no ideales, pero es lo que hay. La demanda es abrumadora. Muchos de los mensajes que recibo no son solo para postularse, sino para preguntar cómo entrar al mercado, cómo armar un currículum o cómo saber si una oferta es legítima o una estafa”.

Mientras tanto, miles de jóvenes israelíes con títulos universitarios bajo el brazo siguen esperando su oportunidad.

