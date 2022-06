Si Tel Aviv es la capital mediática de Israel, Jerusalem es la cuna mediática

Itongadol.- Los primeros diarios del país se publicaron en Jerusalem, el pionero fue Halevanon en 1863, obra de Yoel Moshe Solomon, uno de los fundadores del primer barrio judío de Jerusalem construido fuera de las murallas de la ciudad vieja.

A Halevanon le siguió medio año después Hahavatzelet, fundado por el rabino Israel Beck, que había trabajado en una imprenta en Tzfat y se trasladó a la futura capital israelí para contrarrestar la labor de los misioneros. Los dos periódicos eran semanales, el primero estaba dirigido a los intereses de la comunidad no jasídica y el segundo era la voz de los hassidim. La rivalidad era feroz y ambos editores informaban mutuamente a los turcos, hasta que finalmente fueron clausurados por las autoridades otomanas.

Pero el primer diario que surgió en Jerusalén fue Hazvi, inicialmente una publicación semanal que salió a la luz el 24 de octubre de 1884. Con el tiempo se convirtió en un períodico con una tirada que alcanzó su punto álgido en 1909 con 1.200 ejemplares, casi la mitad de los cuales se distribuían en Jerusalem.

Hazvi fue editado por Eliezer Ben-Yehuda, a quien se atribuye la recuperación del hebreo como lengua hablada. Este fue el primero de varios periódicos que dirigió. Cuando su hijo, Itamar Ben-Avi, se incorporó al diario, lo revolucionó introduciendo un estilo diferente de redacción, titulares más sensacionalistas y noticias -distintas de la literatura- con el objetivo de atraer a un mayor número de lectores.

En conjunto, Hazvi era una publicación mucho más secular que sus predecesores, además de ser un vehículo perfecto para la introducción, por parte de Ben-Yehuda, de nuevas palabras en el léxico hebreo contemporáneo.

El periódico pasó por varios cambios de nombre. De 1902 a 1908 apareció como HaHashkafa, tras lo cual volvió a llamarse Hazvi y en 1910 se convirtió en HaOr.

Durante la Primera Guerra Mundial fue prohibido por las autoridades otomanas, que se enojaron mucho por los editoriales que pedían una patria judía.

El diario más antiguo que sigue activo en Israel es Haaretz. Aunque ahora se publica en Tel Aviv, fue fundado en Jerusalem en 1919 como Hadashot Haaretz. El segundo más antiguo es The Jerusalem Post, fundado el 1 de diciembre de 1932 como The Palestine Post por Gershon Agron, que más tarde fue alcalde de Jerusalem

Ya entonces estaba de moda que los periodistas se metieran en política, y no hay que olvidar que Theodor Herzl, fundador del Movimiento Sionista, era periodista, y fue cuando cubrió el juicio Dreyfus, escandalosamente antisemita, el momento en el que llegó a la conclusión de que el verdadero destino del pueblo judío estaba en el regreso a su antigua patria.

Fue esta constatación la que arrastró a Herzl por el camino del sionismo político.

El Palestine Post se convirtió en The Jerusalem Post en 1950, después de la creación del Estado, y lo notable es que no sólo sobrevivió a las publicaciones hebreas posteriores que se desvanecieron en el polvo de la historia, sino que se expandió en un momento en que los medios impresos están en declive. El único otro diario que precedió a The Jerusalem Post fue el desaparecido órgano de la Histadrut, Davar, que funcionó desde 1925 hasta 1996.