Maluma conmovió al público en un concierto realizado en Tel Aviv

Itongadol.- El cantante colombiano Maluma conmovió al público en los conciertos realizados en Tel Aviv el 10 y 11 de abril, tras enviar un mensaje de amor y dedicar el evento a las víctimas de los atentados que se perpetraron en Israel durante el último mes.

«No me gusta hablar de política, no me gusta hablar de agresiones. Pero estoy seguro que el amor es la respuesta. Quiero dedicarle la siguiente canción a las personas que perdieron la vida el último mes», dijo Maluma, refiriéndose a los atentados en Israel que dejaron 14 muertos.

El oriundo de Medellín, quien ya había estado dos veces en el Estado Judío, regresó a tocar en Israel luego de dos años y durante uno de sus shows dijo en castellano a la multitud: »Ya vine dos veces a Israel, pero esta tercera se siente como la primera vez».

Maluma, además, expresó que le da mucha alegría estar en Israel porque »las mujeres son hermosas, las más hermosas que he visto y por la energía que se vive en el país».