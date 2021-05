Lucha: Israelí gana medalla de bronce en el Campeonato Europeo

AJN/Itongadol.- Mitch Finesilver mostró sus habilidades de lucha de élite con un desempeño de alta energía al asegurarse una medalla de bronce en los campeonatos europeos en Varsovia, Polonia.

Finesilver, quien es actualmente el luchador más condecorado de Israel, compitiendo en el campo de estilo libre internacional, dijo a The Jerusalem Post que «lo que pienso de ganar es que estoy muy agradecido con las personas que me han apoyado y trabajan conmigo todos los días. Eso incluye mi club del New York City Regional Training Center (NYCRTC) junto con mis entrenadores, Kendall Cross y Valantin Kalika. Sin ellos, no habría ganado la medalla de bronce. Me ayudan a progresar un poco todos los días. También estoy agradecido por el apoyo de la federación israelí de lucha libre y todas las personas involucradas en eso. Para mí, este es un pequeño paso hacia un objetivo más grande».

Agregó que “Este no fue un clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Tenía a Magamed Zubairov y a mi compañero de equipo Uri Kalashnikov en mi esquina porque mi entrenador habitual no pudo hacerlo».

Finesilver ganó el bronce en la categoría de peso altamente competitiva de -74 kg.

Jason Bryant, quien es un redactor deportivo del Salón de la Fama en los Estados Unidos que cubre la lucha libre y locutor de la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado y la lucha olímpica, le dijo al Post que «representando a Israel, debe tener el mismo tipo de mentalidad de iniciativa propia que tenía en la universidad. Tampoco es una potencia de la lucha libre y cada vez que un luchador de [la Universidad] Duke o de Israel lo hace bien, se nota. Lo interesante de uno de sus partidos es que fue contra Malik Amine de San Marino. Es de Michigan y luchó en la Universidad de Michigan. Se está comenzando a ver a muchos estadounidenses con doble ciudadanía comenzar a representar a otras naciones, tal vez no tan prolíficamente como los ex rusos que representan a las ex repúblicas soviéticas, pero lo suficiente como para que los fanáticos estadounidenses sigan a más atletas en todo el mundo».

Bryant dijo que «no ha sido fácil para ningún atleta entrenarse para competencias internacionales en medio de la pandemia. Mitch tiene un instinto asesino que le sirvió bien en Duke, que a diferencia de la mayoría de los programas de lucha de la División I, no ofrece becas deportivas para la lucha libre. Así que tuvo que trabajar mucho más duro. Al trabajar con el RTC de Nueva York, tiene un grupo de entrenadores experimentados que lo están empujando».

Finesilver asistió a la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, donde obtuvo el estatus All-American en el Campeonato Nacional de Lucha de la Asociación Atlética Colegial de 2019 al quedar cuarto.

David Bray, periodista deportivo de FloWrestling, le dijo al Post que “Finesilver continúa mostrando avances en la escena internacional. Le costará mucho trabajo en el Clasificatorio de los Juegos Olímpicos Mundiales de mayo, pero este resultado es prometedor».

Tajmuraz Salkazanov de Eslovaquia ganó la medalla de oro en el campeonato europeo.

Mike Kosoy, entrenador asistente de lucha libre en la Universidad Estatal de Oregon, tuiteó sobre el desempeño de Finesilver: “¡Uno de los tipos más trabajadores que conozco! ¡@mitchieboy_fine es uno de los buenos!».

Jon Kozak, un escritor de FloWrestling, escribió en Twitter: «¡Gran lucha de Mitch Finesilver para ganar el bronce en el Campeonato de Europa de 2021!».

En enero, una estrella de la lucha israelí nació en Niza, Francia: Mitchell Louis Finesilver ganó la medalla de bronce en la clase de hasta 74 kilogramos del estilo libre, derrotando a un oponente azerí en una competencia de élite camino a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Es el primer israelí en ganar una medalla en la competencia en casi una década.

Finesilver, nacido en Estados Unidos, se impuso 2-1 al azerí Joshgun Azimov por la medalla de bronce. Su victoria 5-2 sobre el polaco Kamil Rybicki para entrar en la ronda de la medalla de bronce impulsó al periodista de FloWrestling David Bray a tuitear: “Mitch Finesilver luchará por el bronce. Pareció sólido en ese último encuentro».

Finesilver venció al azerí Gadzhimurad Omarov por 4-2 en su primer cruce. Azerbaiyán produce algunos de los los mejores luchadores del mundo.

Kyle Dake, de Estados Unidos, dos veces campeón mundial, derrotó a Finesilver 11-0 en la segunda ronda. Dake prosiguió para ganar el torneo Henri Deglane.

En su combate de llave de repechaje, donde los luchadores que fueron derrotados en el camino a la final buscan asegurar una medalla de bronce, Finesilver se impuso sobre su oponente francés Charles Afa 12-1. Finesilver lució una camiseta roja y blanca con una estrella de David en su uniforme de lucha.

El torneo de Niza lleva el nombre de Henri Deglane (1902-1975), quien fue campeón olímpico francés de lucha grecorromana.

Finesilver obtuvo el estatus All-American como luchador de la Universidad de Duke en el Campeonatos de Lucha de la Asociación Atlética Nacional Colegiada de 2019.

«Honestamente, es un [sentimiento] increíble», dijo Finesilver a GoDuke.com en ese momento. “Trabajé toda mi carrera y toda la vida por esto. Mucho, mucho trabajo duro. Muchas noches hasta tarde. Muchos entrenamientos. Mucha sangre, lágrimas y sudor para alcanzar, al menos en cierto grado, mi objetivo. Es bastante impresionante e increíble».

El Duke Chronicle dijo: “El comienzo de la temporada 2019-2020 marca el comienzo del final de la era Finesilver en la lucha de Duke».

Finesilver tiene un hermano gemelo, Zach, que también luchó para Duke.

Otros gemelos de la familia, Josh y Matt Finesilver, compiten actualmente por Duke, una prestigiosa universidad en Durham, Carolina del Norte.

Los Duke Blue Devils, escribió el periódico, “disfrutaron dos años de tener cuatro luchadores valientes y talentosos todos del mismo hogar».