«La vida es corta, pero Shtisel es eterna»

ItonGadol.- En el cuadro de apertura de la temporada, el pincel de Akiva Shtisel se arremolina en su paleta, mientras se prepara para pintar un retrato de su esposa que lo mira con amor. Un momento después, el insistente llanto de su bebé acentúa la quietud. Le ruega a su esposa que no se mueva: el arte es antes que la vida, parece decir.

Más tarde, durante un flashback de su noche de bodas, cuando entran a su nuevo apartamento como marido y mujer, Akiva no deja que se quite el vestido de novia hasta que tenga la oportunidad de capturarla tal como es, en este momento exacto.

Sonríe con indulgencia. «La vida es corta», dice.

“La vida es infinita”, responde.

Resulta que él tiene razón y está equivocado. En la siguiente toma, el cuadro de su novia es rápidamente reemplazado por una pintura de ella en su vestido de novia. Ahora, cuelga en una galería, junto con muchos otros de ella, pero pronto descubrimos que murió pocos meses después de que fue pintada. Nos sorprende la inquietante sensación de que ella se ha ido trágicamente y, al mismo tiempo, está vívidamente presente.

Esta dicotomía impregna toda la temporada. En un episodio posterior, Yosa’le, el joven sobrino de Akiva, camina con su futura esposa por un museo y ella le dice que su padre se está muriendo. Ella explica que con mucho gusto cambiaría años de su propia vida si él pudiera vivir más tiempo. Con esta conciencia de las crueles limitaciones del tiempo, se detienen ante una exhibición de mariposas, clavadas bajo un vidrio. Las mariposas viven solo un día, le dice Yosa’le, pero aquí, en el museo, se les da «vida eterna». Este es el regalo de todo arte: preserva las bellezas más frágiles y fugaces de este mundo para siempre.

El arte está en todas partes en esta temporada de «Shtisel». Un personaje trabaja en una emisora ​​de música clásica donde toca sinfonías centenarias cuyo patetismo aún puede conmovernos. Mientras tanto, en un glorioso meta-giro, otro personaje se encuentra entregando comida a un set que está filmando un programa sobre la vida ultraortodoxa. Mira a los actores seculares y sus barbas falsas con diversión, y tenemos que recordarnos que él también es un actor secular con una barba falsa que interpreta a un personaje en un programa.

Desde la primera temporada del programa, «Shtisel» ha investigado la cuestión de dónde termina el arte y comienza la vida. En uno de los momentos culminantes y conmovedores de la temporada # 1, descubrimos que la matriarca de la familia Shtisel ha estado diciendo tehilim (salmos de sanación) para los personajes sufridos de sus telenovelas estadounidenses. Para ella, estos personajes son tan reales como los miembros de su propia familia de carne y hueso por quienes también ora.

El encanto del arte es fuerte no solo porque captura vívidamente lo que es profundo y verdadero sobre la vida, sino porque no está a merced del tiempo. La vida misma no se detiene ni espera, hay que actuar con decisión o, en un instante, todo se puede perder. Esa es la naturaleza de la vida y el tiempo. Pero no el arte.

En la penúltima escena de la temporada, el padre de Akiva, Shulem, cita a otro artista, el icónico escritor Isaac Bashevis Singer, quien sugiere que «los muertos no van a ningún lado … Todos están aquí todo el tiempo». A esto le sigue un conjuro vívido, posible solo a través del arte. Todos los que han muerto, las esposas y las madres, los padres y los abuelos, todos los seres queridos perdidos que los personajes extrañan desesperadamente, de repente llenan el marco, se sientan a la mesa como para una comida normal, pasándose la jalá y los pepinillos, riendo. y hablando. Ahora los muertos y los vivos están uno al lado del otro con el mismo sentido de la realidad. Es un truco de magia que solo el arte puede realizar.

Pero, este no es el final. El último fotograma está reservado para un «retrato» final de una mujer. Durante su peligroso embarazo, Ruchami escribe cartas a su hija por nacer. Ahora, contra todo pronóstico, ella y su hijo sobreviven. Hay una especie de asombro en este momento, ya que cada persona que la rodea es dolorosamente consciente de la mortalidad de Ruchami, la fragilidad de su existencia y la de su hijo. Se sienta entre ellos, radiante y llorando, con su bebé en brazos.

En este momento, por primera vez en la serie, un personaje mira directamente a la cámara como si supiera que está siendo capturada en una película. Al hacerlo, se vuelve exactamente como uno de los conmovedores retratos de Akiva Shtisel. Mientras mira íntimamente a los ojos del espectador, invitándonos a unirnos a ella en este momento humano vulnerable, nos damos cuenta de que toda la serie de «Shtisel» ha logrado la máxima hazaña artística de clavar mariposas bajo un vidrio. Ha capturado la vida, real y vívida, conmovedora y compleja, llena de dolorosa alegría y tristeza. Mira, dice: así es la vida. Es corta. Es interminable.

Por Suzanne Socken

Suzanne Socken ha enseñado inglés y teatro durante más de 20 años tanto en Canadá como en Estados Unidos. Actualmente es Copresidenta del Departamento de Inglés en TanenbaumCHAT en Toronto.