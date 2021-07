La modelo israelí Eden Fines participará en un video clip de Maluma

Itongadol/AJN.- La modelo israelí Eden Fines interpretará un papel en un video musical de Maluma, el cantante colombiano de pop latino.

De origen yemenita turca, Fines viajó a Miami en junio pasado para filmar escenas del video musical donde interpretará parte de un triángulo amoroso con Maluma y su amigo Scott Disick, la estrella del programa “Keeping Up With the Kardashians”.

Eden Fines ya apareció en las portadas de Harper’s Bazaar, la revista de moda, belleza y tendencias estadounidense, y la Cosmopolitan de México.

No es la primera vez que Fines protagoniza un video musical, anteriormente lo hizo en uno del cantante israelí Moshe Peretz para “Caramela”; y estuvo en el programa israelí “It Girls”.