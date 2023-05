La Biblia hebrea más antigua del mundo se vendió por 38,1 millones de dólares

Itongadol.- El Codex Sassoon, la Biblia hebrea más antigua que se conserva, se vendió en Sotheby’s (una casa de subastas fundada en el Reino Unido) por 38,1 millones de dólares el miércoles, uno de los precios más altos por un libro o documento histórico jamás vendido en una subasta.

El volumen incluye los 24 libros de la Biblia hebrea, menos unas ocho hojas que le faltan, e incluye los diez primeros capítulos del Génesis. Los investigadores creen que el ejemplar data de finales del siglo IX o principios del X, lo que lo convierte en la Biblia hebrea casi completa más antigua que se conoce.

Desde 1989 es propiedad de la financiera y coleccionista suiza Jacqui Safra, y fue vista por pocos estudiosos.

Durante meses se especuló sobre quién podría tener el deseo -y la capacidad económica- de adquirir la Biblia, estimada entre 30 y 50 millones de dólares.

Poco después de la subasta, Sotheby’s anunció que el comprador era el American Friends of ANU – Museum of the Jewish People de Tel Aviv (el Museo del Pueblo Judío de Tel Aviv), y que había sido posible gracias a una donación de Alfred H. Moses, antiguo embajador de Estados Unidos en Rumanía, y su familia.

El Códice Sassoon se donará al museo (anteriormente conocido como Museo de la Diáspora Judía) y formará parte de la exposición principal.

El precio de 38,1 millones de dólares, incluidos los honorarios del comprador, puede parecer una relativa miseria comparado con los precios estratosféricos que se alcanzan regularmente en las subastas de arte de alto nivel. Pero tales cifras sólo se obtienen en contadas ocasiones por libros y documentos históricos.

Durante años, el precio más alto en subasta lo ostentó el Códice Leicester, un manuscrito de Leonardo da Vinci comprado por Bill Gates en 1994 por 30,8 millones de dólares (62,4 millones en dólares a día de hoy). Luego, en noviembre de 2021, llegó un nuevo hito: los 43,2 millones de dólares pagados por el inversor Ken Griffin por una primera impresión de la Constitución de Estados Unidos.

El Codex Sassoon se había vendido por última vez en una subasta en 1989, por 3,19 millones de dólares (casi 8 millones en dólares de hoy en día) a un marchante que posteriormente lo vendió a Safra por un precio desconocido.

Incluso en su época, el libro era un objeto caro, ya que se necesitaron las pieles de más de 100 animales para crear sus aproximadamente 400 hojas de pergamino. El texto fue escrito por una sola persona.

El volumen está ligeramente desgastado, marcado por manchas y pequeños desgarros, que fueron cuidadosamente remendados con hilos. A pesar de esto, el texto sigue siendo extraordinariamente legible, escrito con letras cuadradas similares a las de los rollos de la Torá de las sinagogas de todo el mundo.

La Biblia -una de las dos únicas Biblias hebreas de la época completas o prácticamente completas que se conservan- se fabricó en el actual Israel o Siria y contiene lo que se conoce como texto masorético, en honor a los masoretas, un linaje de eruditos-escritores que vivieron en Palestina y Babilonia entre los siglos VI y IX y que crearon sistemas de anotación para garantizar que el texto se leyera y transmitiera correctamente.

El libro también incluye varias inscripciones que trazan los cambios de propiedad a lo largo de los siglos. La más antigua es una escritura de venta de alrededor del año 1000 d. C., en la que se indica que fue vendido por Jalaf ben Abraham, un hombre de negocios que trabajaba en Palestina y Siria, a Isaac ben Ezequiel el-Attar, quien finalmente lo cedió a sus hijos.

Otra inscripción señala que, casi 200 años después, se dedicó a la sinagoga de la ciudad de Makisin, en el noreste de Siria. Tras la destrucción de la sinagoga, se confió a un hombre llamado Salama bin Abi al-Fakhr, que debía devolverla cuando se reconstruyera la sinagoga.

La sinagoga no se reconstruyó. Y no está claro qué ocurrió con la Biblia desde entonces hasta 1929, cuando fue adquirida por el coleccionista y erudito David Solomon Sassoon.

Pero ahora «vuelve a Israel, y vuelve a casa», expresó Irina Nevzlin, presidenta del consejo del museo, en una entrevista. «Es el lugar adecuado», agregó.