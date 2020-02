Israel ya tiene su representante para Eurovisión 2020

Ella es Eden Alene, tiene 19 años y acaba de ser elegida como la representante de #Israel en el @Eurovision de este año. Disfruten su increíble voz en este #vídeo. 🇮🇱🎤🎼pic.twitter.com/B7hAdFjfyC — (((Marco Sermoneta)))🇮🇱 (@MarcoCSermoneta) February 5, 2020

Itongadol.- Los israelíes eligieron a su primer concursante etíope para representar a la nación en el Festival de Eurovisión de este año que se desarrollará en Holanda.

Se trata de Eden Alene, de 19 años, quien ganó el reality show «The Star is Born», transmitido por el Canal 12, y accedió así a un boleto a los Países Bajos en mayo, donde se realizará la prestigiosa competencia de canto.

«Hubo un tiempo en que no me gustó el hecho de que era etíope, quería ser blanca», confesó Alene después de su victoria. «Hoy soy la primera representante etíope de Israel en Eurovisión. Estoy muy orgullosa», agregó.

“Piensa en dónde estábamos cuando los etíopes comenzaron a hacer aliá y mira dónde estamos ahora. Es un mundo completamente nuevo», expresó la joven.

Nativa de Kiryat Gat, Eden, que todavía está haciendo su servicio militar obligatorio en el ejército israelí, ganó en 2018 la versión israelí del «Factor X», convirtiéndola en la primera competidora de reality show en la historia de Israel en ganar dos espectáculos diferentes.

Hace dos años, Alene dedicó su victoria a su madre, Zahava, y el martes por la noche fue la primera en subir al escenario para abrazar a su hija después de que se anunciaran los resultados.

«Mi madre se privó de tanto, solo para que yo tuviera todo lo que necesitaba», dijo. «Cuando los tiempos eran difíciles para ella, no lo sabía, estaba ciega a la situación real porque ella no me dejaba verlo», contó.

Israel ganó el derecho de ser el anfitrión de Eurovisión en 2019 después de que la canción «Toy» de Netta Barzilai saliera victoriosa en la competencia un año antes.

Kobi Marimi, quien ganó el mismo reality show hace un año, representó al país con la balada llamada «Home», criticada por muchos por no haber energizado a la multitud.

Aunque Marimi terminó en el puesto 23 en la final, el programa de Tel Aviv, presentado por una gran cantidad de celebridades israelíes, incluida la supermodelo Bar Refaeli, fue elegido como la mejor Eurovisión de la última década según una encuesta publicada por la Unión Europea de Radiodifusión en diciembre.