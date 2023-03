Grecia. Salónica: Festival de cine les rendirá homenaje a los judíos deportados en la Shoá

AJN/Itongadol.- El 15 de marzo de 1943, el primer tren con destino a Auschwitz partió de la ciudad de Salónica, en el norte de Grecia, que alguna vez fue el hogar de una de las comunidades judías sefaradíes más grandes del mundo.

Ochenta años después, el festival de cine documental de la ciudad les rendirá homenaje a los judíos asesinados durante la Shoá y a la importancia perdurable de la comunidad judía para la ciudad.

El Festival Internacional de Documentales de Salónica, que se realiza del 2 al 12 de marzo, presenta varios documentales sobre la Shoá y la experiencia judía en Grecia, junto con mesas redondas y otros eventos de proyección, en persona y en línea, sobre el tema.

El tributo completo se llama “Adio Kerida”, el nombre de una canción de amor tradicional sefaradí en ladino, el idioma judeoespañol que alguna vez se escuchó comúnmente en las calles de la ciudad.

“Cuenta la leyenda que los miembros de la comunidad judía la cantaron justo antes de subirse a los trenes que los llevarían a los campos de concentración nazis, despidiéndose de su propio pueblo y de su amada Salónica”, dijo Orestis Andreadakis, director del festival.

Los documentales que se mostrarán incluyen By-standing and stand-by (2012), que traza la historia de la población judía de Salónica y la menos conocida comunidad de la cercana Katerini; Salonique, ville du silent (2006), en la que el director nacido en Salónica Maurice Amaraggi reúne imágenes modernas de la ciudad con testimonios de sobrevivientes de la Shoá; Kisses to the children (2011), que sigue las historias de cinco judíos que fueron acogidos por familias cristianas durante la ocupación alemana de Grecia; y Heroes of Salonika (2021), que destaca las experiencias brutales de seis sobrevivientes de la Shoá de la ciudad.

Otros destacados incluyen la proyección completa de más de nueve horas de Shoah, de Claude Lanzmann, y la proyección de The Golem, una de las primeras películas de terror de la era del cine mudo. Este último está ambientado en la Praga del siglo XVI, donde un rabino crea un «golem», una criatura gigante de arcilla que cobra vida para proteger a la comunidad judía de la ciudad. La película estará acompañada por una partitura original del reconocido cineasta y compositor griego Yannis Veslemes, interpretada en vivo durante la proyección.

Antes de la Shoá, la ciudad era apodada «La madre de Israel», con una población judía de más de 50.000 personas. La comunidad actual, que cuenta con poco más de 1.000, desempeñó un papel clave en la organización del homenaje.

Este tributo «es extremadamente importante”, dijo Andreadakis. “La comunidad judía ha definido la historia de la ciudad”.

El festival realiza proyecciones en línea y en persona.