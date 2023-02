En su primera entrevista tras el atentado, Salman Rushdie afirmó que le resulta «muy difícil» escribir

Itongadol.- El escritor británico Salman Rushdie expresó que le resulta «muy difícil» escribir después de haber sido apuñalado el año pasado, en una entrevista publicada el lunes antes del lanzamiento de su nueva novela «Ciudad Victoria».

Rushdie, cuyo «relato épico» sobre una mujer del siglo XIV que desafía a un mundo patriarcal para gobernar una ciudad se estrena esta semana, aseguró que el ataque lo había afectado mentalmente.

«Existe el trastorno de estrés postraumático», declaró el periodista de 75 años a la revista New Yorker en su primera entrevista desde el apuñalamiento del 12 de agosto en una conferencia en Chautauqua, al norte del estado de Nueva York.

«Me ha resultado muy, muy difícil escribir. Me siento a escribir y no pasa nada. Escribo, pero es una combinación de vacío y basura, cosas que escribo y que borro al día siguiente. Todavía no he salido de ese bosque», añadió.

El galardonado novelista, nacionalizado estadounidense y residente en Nueva York desde hace 20 años, perdió la vista en un ojo y el uso de una mano, según declaró su agente en octubre.

This photo seems to have vanished from my tweets. Here it is again, just for the record. pic.twitter.com/nqt34gIuRW

— Salman Rushdie (@SalmanRushdie) February 7, 2023