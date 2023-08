El embajador de Israel en los Países Bajos recibió a la delegación de su país que participará en los Juegos Paralímpicos Europeos

Itongadol.- El embajador de Israel en los Países Bajos, Modi Ephraim, recibió a la delegación de su país que participará en los Juegos Paralímpicos Europeos 2023, que se desarrollarán en Rotterdam.

Ephraim señaló que tuvo »el placer de dar la bienvenida a la delegación israelí en los Juegos Paralímpicos Europeos de Rotterdam, incluido el equipo paralímpico de básquet».

I was delighted to welcome the Israeli delegation to the European Para Championships in Rotterdam, including the Paralympic Basketball team. I also tried my hand at a game of Boccia.

Best of luck to the Israeli Para athletes, you make us proud! #EPC2023 pic.twitter.com/MqZ4ZJ39Ww

— Modi Ephraim (@AmbModiEphraim) August 10, 2023