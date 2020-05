El comediante judío, estrella de Seinfeld, Jerry Stiller, muere a los 92 años

Itongadol.- El comediante estadounidense de origen judío Jerry Stiller murió a la edad de 92 años por causas naturales, según informó su familia.

Stiller fue conocido por su papel como el padre de George Costanza en la comedia Seinfeld de los ’90, así como por el personaje de Arthur en otro programa de televisión, The King of Queens. Su fallecimiento fue confirmado por su hijo, el actor Ben Stiller, a través de su cuenta en Twitter.

«Me entristece decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales», escribió en Twitter. «Fue un gran padre y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te amo papá», transmitió.

Los dos protagonizaron juntos la comedia de 2001 «Zoolander», dirigida por Stiller hijo. Stiller fue un artista de múltiples talentos que apareció en una variedad de películas, interpretando al compañero de policía de Walter Matthau en el thriller «The Taking of Pelham One Two Three» y el esposo de Divine, Wilbur Turnblad, en la retorcida comedia «Hairspray» de John Waters.

También escribió una autobiografía, «Casado con la risa» sobre su matrimonio de más de 50 años con su compañera de alma y su cohorte de comedia Meara, quien murió en 2015.

Stiller, aunque fue un actor secundario en «Seinfeld», creó algunos de los momentos más perdurables del programa por el que obtuvo una nominación al Emmy en 1997. En una entrevista de Esquire en 2005, Stiller recordó que estaba sin trabajo y no era la primera opción para el papel de Frank Costanza, padre del neurótico George de Jason Alexander.

Mientras era conocido como un padre loco en la pequeña pantalla, Stiller y su esposa Meara criaron a dos hijos en su hogar de mucho tiempo en el Upper West Side de Manhattan: su hija Amy, que se convirtió en actriz, y su hijo Ben, que se convirtió en escritor, director y actor. Padre e hijo también actuaron juntos en «Shoeshine». que fue nominado para un Premio de la Academia de 1988 en la categoría de asignatura corta.

Stiller era considerablemente más silencioso y reflexivo en persona que en carácter, aunque igual de divertido. Hijo de un conductor de autobús y una ama de casa, Stiller creció en la era de la depresión de Brooklyn. Su inspiración para ingresar al mundo del espectáculo llegó a los 8 años, cuando su padre lo llevó a ver a los Hermanos Marx en el clásico de comedia «Una noche en la ópera».

Años más tarde, Stiller conoció a Groucho Marx y le dio las gracias.

Stiller obtuvo un título de drama en la Universidad de Syracuse después de servir en la Segunda Guerra Mundial, y luego se dirigió a la ciudad de Nueva York para lanzar su carrera. Hubo una breve participación en el teatro de Shakespeare.

Pero su vida y su carrera despegaron después de conocer a Meara en la primavera de 1953. Se casaron ese otoño.

La pareja aparentemente incompatible, él era un chico judío bajito y robusto de Brooklyn, ella una católica irlandesa alta de los suburbios de Long Island, también compartía una química inmediata en el escenario. Pronto aparecieron en «The Ed Sullivan Show».