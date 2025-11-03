EE.UU./Atletismo. Corredor judeobritánico completa el Maratón de Nueva York disfrazado de Batman en memoria de Ariel y Kfir Bibas

Itongadol/Agencia AJN.- El maratonista Yoel Levy, conocido en las redes sociales como “El preparador físico judío”, residente en Manchester, Inglaterra, completó ayer el Maratón de Nueva York disfrazado de Batman en memoria de los niños argentino-israelíes Ariel y Kfir Bibas.

Ambos fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, junto con su madre, Shiri, por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. Luego fueron asesinados en Gaza. Ariel, de 4 años, adoraba a ese superhéroe y a menudo se disfrazaba de él.

Levy comenzó a correr en su adolescencia para lidiar con el estrés que le producía la dislexia.

“Me convertí en la persona más joven en correr el Maratón de Londres en 2017. Luego dejé de correr durante algunos años, hasta 2023, cuando redescubrí mi pasión. Simplemente me hace sentir bien”, contó a JNS.

“De hecho, Nueva York es donde redescubrí mi amor por correr. Después del 7 de Octubre me uní a un grupo llamado Nice Jewish Runners (Buenos Corredores Judíos) aquí y me dio un sentido de comunidad”, dijo Levy.

También corrió por Blue Card (Tarjeta Azul), una organización benéfica que ayuda a sobrevivientes de la Shoá necesitados.

Ambas causas son “muy importantes para mí. Representan el mismo mensaje: proteger y recordar la vida judía”, dijo Levy.

Correr por Blue Card tiene un significado especial porque garantiza que los sobrevivientes reciban “el apoyo y la dignidad que merecen”.

“Es una forma de recordar, retribuir y asegurar que sus historias nunca se olviden”, declaró.